Alla Balocco eletti due Rsu della Fai Cisl

Affermazione per la Fai Cisl Cuneo, che elegge due RSU nello stabilimento Balocco di Fossano, in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali svoltesi in azienda il 28 e 29 marzo. I votanti sono stati 240, e le preferenze per la Fai Cisl sono state in totale 132, pari al 55%. L’azienda Balocco è uno dei più importanti player a livello europeo per i prodotti da forno e da ricorrenza, e ha visto negli ultimi anni aumentare in modo considerevole il numero delle maestranze e delle linee produttive.

“Il risultato di queste elezioni è frutto del lavoro svolto negli ultimi anni, durante i quali non è mai mancato il sostegno della nostra organizzazione ai lavoratori Balocco, e in particolar modo ai nostri iscritti, sia stagionali che a tempo indeterminato”. Ad affermarlo è Antonio Bastardi, Segretario Generale della Fai Cisl Cuneo, che aggiunge: “Un sentito ringraziamento della Segreteria e un augurio di buon lavoro alla nuova RSU che va ad insediarsi”.

I due RSU eletti per la Fai Cisl sono Flavio Chiarenza e Micaela Vietto. Fortunato La Spina, Segretario Fai Cisl con delega per i rapporti sindacali con l’azienda Balocco, commenta: “Siamo soddisfatti per il risultato, che vede aumentare i nostri voti e le RSU elette. In particolare ci complimentiamo con Flavio Chiarenza, storico rappresentante sindacale della nostra organizzazione, e con Micaela Vietto, che valorizza l’apporto femminile nella nostra organizzazione e che alla prima candidatura ha ricevuto un importante riconoscimento dai propri colleghi”.

La Segreteria Fai Cisl Cuneo