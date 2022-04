Alla Crusà Neira di Savigliano una targa in ricordo dei morti per Covid

La Crusà Neira di Savigliano, utilizzata fino al 31 marzo come centro vaccinale per tutto il territorio





Sabato 9 aprile alle 11 presso la sala polifunzionale Crusà Neira già utilizzata fino al 31 marzo come centro vaccinale per tutto il territorio, l’Amministrazione Comunale di Savigliano collocherà una targa in ricordo dei saviglianesi deceduti a causa del virus covid 19 e per ricordare tutti coloro che si sono prodigati per contrastare la pandemia: medici, infermieri, impiegati, OSS, volontari.

Parteciperanno alla cerimonia di scoprimento della targa, oltre al sindaco Giulio Ambroggio e agli Amministratori Comunali, il Direttore Generale dell’ASL CN1 Giuseppe Guerra.

Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire