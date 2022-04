Bongioanni: “La Regione Piemonte deve acquisire il Castello di Racconigi”

La proposta, un po’ a sorpresa, Paolo Bongioanni, ex direttore dell’Atl Cuneo e ora potente capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, l’ha lanciata all’assemblea del consorzio Terre dei Savoia, sabato a Racconigi.

“La Regione deve acquisire dallo Stato il Castello di Racconigi con annesso Parco perché rappresenta una risorsa storico-architettonica fondamentale per il turismo cuneese”.

Bongioanni si mostra convinto e, a dimostrazione del fatto che la sua non era solo una boutade ad effetto fatta in casa dell’amico sindaco Valerio Oderda, annuncia che presenterà a giorni un apposito ordine del giorno in Consiglio regionale.

Spiega Bongioanni: “Il castello di Racconigi è sicuramente il bene culturale, architettonico e turistico più importante del Sud Piemonte e forse dell'intero Nord-Ovest, riconosciuto, tra l’altro, come bene Unesco. Dispone di un Parco che una volta aveva al suo interno un lago navigabile, con un trenino che accompagnava fino alle Margarie. Oggi questo patrimonio è completamente inutilizzato ed inutilizzabile; anzi, ne è interdetto l'accesso al pubblico perché si è trasformato in una foresta quasi intransitabile. L'esterno del castello, come constatavo sabato, - aggiunge Bongioanni - è fatiscente: finestre e serramenti rotti che vanno sostituiti e all'interno la situazione non è migliore. Constatiamo, purtroppo – rileva il capogruppo regionale di FdI - che la gestione della Sovrintendenza non funziona. Come Regione non possiamo permettere che la nostra comunità lo perda. L’unica possibilità è inserire questo bene in un sistema virtuoso insieme a Venaria a Stupinigi e Val Casotto dando finalmente vita a quel progetto che Enzo Ghigo e l'architetto Vanelli avevano presentato una ventina di anni fa. Il castello di Val Casotto – aggiunge Bongioanni - sono riuscito a farlo riaprire. Ora abbiamo due anni di tempo per portare a soluzione il Castello e il Parco di Racconigi. Ecco la mia proposta: la Regione deve trovare una formula con il Ministero dei Beni Culturali per averlo in gestione o in concessione. Il Ministero dovrà esclusivamente continuare con le attuali sovvenzioni, destinandole alla Regione. Sta a noi dimostrare di essere capaci di riportarlo ai fasti che aveva almeno fino a quando, nel 2008, facemmo tappa con il Tour de France e venne organizzata quella cena nella Corte del Castello in occasione della quale il presidente della Aso, la società promotrice, ebbe a dichiarare, mentre saliva sulla mongolfiera a volo vincolato, che “era meglio di Versailles”.

"È un'opportunità turistica di dimensioni enormi e proprio per questo – conclude il capogruppo regionale - dobbiamo e renderla fruibile per come merita e per quanto può offrire al territorio”.