Bra, con la nuova Unità di chirurgia arteriosa, stop ai “pazienti pendolari” da Langa e Roero verso Cuneo

In sei mesi di attività, l’Unità funzionale di chirurgia arteriosa della Casa di Cura Città di Bra ha eseguito quasi cinquanta interventi. Un numero importante, che fa ben sperare in traguardi ambiziosi, come spiega il dottor Claudio Novali, responsabile del nuovo reparto: “Questo ottimo risultato, rende concreto l’obiettivo di eseguire cento, centocinquanta interventi all’anno. Perché l’Unità funzionale di chirurgia arteriosa è prima di ogni cosa un servizio sanitario offerto al territorio e ai suoi cittadini”.

“Quando nel 2019 - prosegue Novali - ero ancora al timone del reparto di chirurgia vascolare presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo, anche nel mio ruolo istituzionale di coordinatore regionale, potevo verificare che l’Asl Cn2 faceva migrare dal suo territorio di competenza verso il nosocomio della AslCn1, oltre 350 pazienti l’anno: praticamente uno al giorno. Persone soprattutto anziane con difficoltà a spostarsi e che, naturalmente, sono assistite dai familiari che quindi devono vioggiare dalle Langhe e dal Roero con non pochi disguidi in termini di organizzazione, tempo e denaro”.

L’Unità funzionale di chirurgia arteriosa della Città di Bra diventa così, un punto di riferimento territoriale dell’AslCn2, abbattendo il fenomeno della “migrazione dei pazienti” e, di conseguenza, costi e disservizi.

In questi ultimi anni è cambiato anche il “paziente tipo”, come spiega il responsabile dell’Unità: “Un tempo in corsia nel nostro reparto i pazienti erano ultraottantenni, oggi per una serie di problemi legati allo stile di vita diverso, i ricoverati hanno un’età media di cinquant’anni e anche la percentuale tra ricoverati maschi e femmine si è allineata. Un tempo su cinque maschi si contavano due donne, ora su cinque maschi ci sono quattro femmine”.

“È cresciuta di molto - precisa il dottor Novali - la patologia aterosclerotica nel sesso femminile Sintomo questo che le donne hanno cambiato il loro modo di vivere e soprattutto fumano di più".

E in i pochi anni l’eccezione - in fatto di età e sesso dei ricoverati - è diventata la normalità.

“Si è alzato il numero di persone che si rivolge da noi ma si è anche alzata l’età dei pazienti - conclude Novali -: qualche anno fa, non pensavamo di poter operare un ultraottantenne o un novantenne, ma dopo l’intervento al cuore del presidente emerito Napolitano, sul quale è stato eseguito un by-pass, si è avuta la certezza che l’età non è più un fattore dirimente e la qualità della vita è tale che oggi un ottantenne ha ancora molta energia, voglia di fare e il desiderio di una buona socialità“.