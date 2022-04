Cervasca, si conclude sabato la raccolta materiali in favore dei profughi ucraini

Si concluderà sabato 9 aprile il periodo di apertura della raccolta di generi alimentari, prodotti d’igiene personale e farmaceutici organizzata dal Comune di Cervasca per portare aiuti a un centro di accoglienza per profughi ucraini in Polonia.



Proprio sabato 9 aprile avrà luogo la raccolta al Mercatò - con orario 9-18 - e, dalle 8.30 alle 13, la consegna di prodotti nell'atrio del Comune. In giornata terminerà la possibilità di realizzare la spesa sospesa nei negozi di alimentari, la farmacia e le parafarmacie. E' possibile però anche contribuire con un’offerta presso la Banca di Caraglio nella filiale di Cervasca, versando al contro corrente IT02L0843947030000020115853 indicando la causale “UCRAINA”.



"Grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tanti si potrà raggiungere i rifugiati ucraini, che hanno bisogno anche del nostro aiuto in questa emergenza umanitaria - ha detto il sindaco Massimo Garnerone, ringraziando tutte le associazioni del territorio coinvolte nell'iniziativa - . Porteremo poi direttamente in Polonia il materiale e il denaro, nel corso della prossima settimana".