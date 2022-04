Due ore e mezza di dibattito con Quirico e Chittolina per l'incontro dei pensionati Cisl

Una sala gremita per due ore e mezza di dibattito sui temi più scottanti proposti dall’attualità del conflitto in Ucraina. Organizzato dai Pensionati Cisl cuneesi il convegno “No alla guerra. Dalle cause alle conseguenze passando per il racconto di un conflitto che ci fa paura” si è svolto venerdì 1 aprile. Relatori Franco Chittolina (Apice) e Domenico Quirico (La Stampa).



Dalle origini storiche di questo conflitto, ai possibili nuovi assetti geo-politici mondiali, dal tratteggio accurato di alcuni dei protagonisti di questa guerra al destino dell’Europa e dell’Unione Europea, messa lì ed un po' soffocata tra Russia, Usa e Cina. Il tutto passando anche attraverso l’analisi di come si sta raccontando questa guerra attraverso i media e di quali limiti incontra il giornalismo durante un conflitto. Ad aprire i lavori il segretario generale dei Pensionati Cisl cuneesi Matteo Galleano.



Le conclusioni sono state affidate al segretario regionale dei Pensionati Cisl Piemonte Giorgio Bizzarri.