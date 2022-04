Frabosa Sottana ha assegnato la cittadinanza onoraria agli Alpini dell'ANA Mondovì [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione ieri, domenica 2 aprile, a Frabosa Sottana per il conferimento della cittadinanza onoraria del comune agli Alpini della Sezione ANA Mondovì.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione, era stata rimandata a casa della situazione pandemica, ma finalmente il conferimento ha potuto svolgersi in presenza.

La mattinata è stata aperta con l'inaugurazione del nuovo monumento ai caduti a Pianvignale, in piazza don Cesare Mao: un'opera realizzata grazie al gruppo alpini di Frabosa Sottana e altri volontari in collaborazione con il comune.

Il monumento è composto dalle due lapidi che si trovavano sul muro della canonica, ora disposte come un libro aperto, con il profilo e il panorama delle montagne.

Dopo la S. Messa e la deposizione della corona d'alloro presso il monumento del capoluogo, il corteo con l'accompagnamento la Fanfara Alpina Monregalese e il Coro della Sezione ANA di Mondovì ha raggiunto il Gala Palace dove si è svolta la cerimonia, alla presenza delle penne nere dei vari gruppi della Sezione ANA Mondovì, dell'Unità di Protezione Civile ANA Mondovì, delle associazioni, autorità civili e militari del territorio, tra i quali il senatore Marco Perosino e molti sindaci dei comuni limitrofi.

Un momento molto sentito e partecipato che ha emozionato tutti i presenti.

Il comune ha attribuito la cittadinanza alle penne nere:

"Per la fedeltà e la dedizione alla Patria in tempo di guerra e di pace, per i valori di eroismo, di impegno morale e civile, di rispetto, altruismo e generosità, per l’esempio di abnegazione e solidarietà, per la continuità di legame con la nostra terra e le nostre generazioni, simbolo di encomiabile coesione sociale, e per essersi sempre resa degna di profondo apprezzamento e di viva simpatia da parte della cittadinanza e di tutte le comunità a favore delle quali, con preziosa opera, ha portato soccorso e conforto in occasione di molteplici eventi calamitosi".

"Il riconoscimento della cittadinanza onoraria" - ha spiegato il sindaco Adriano Bertolino - "vuole essere un segno tangibile di ringraziamento per tutto l'impegno profuso a favore della comunità dagli alpini, sempre presenti nel sociale, nel corso di calamità ed emergenze e nel periodo pandemico. Ringrazio in particolare i nostri alpini che ci sostengono costantemente e che oggi hanno inaugurato il nuovo monumento a Pianvignale, segno di un legame profondo con il territorio e con tutti quei valori di libertà e democrazia di cui godiamo grazie a chi ha perso la vita per noi".

"Oggi è un giorno di festa" - ha commentato il presidente della sezione ANA Mondovì, Armando Camperi - "Questo riconoscimento testimonia l'affetto e la gratitudine del paese nei confronti degli Alpini che sono sempre pronti a rispondere con la loro presenza nei momenti di necessità. Grazie al sindaco per la sua vicinanza al mondo alpino e a tutta l'amministrazione per aver approvato all'unanimità la delibera per la cittadinanza onoraria. Un vivo apprezzamento va poi agli Alpini di Frabosa Sottana che hanno coltivato questo solido legame con le istituzioni. Da oggi saremo ancora più legati a Frabosa Sottana. Viva gli Alpini".