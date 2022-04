Basta accampamenti: così Alba si prepara ad accogliere nuove ondate di braccianti stagionali

Questione e… gestione dei migranti. Un tema attuale che, al di là dell’aspetto umanitario, sviluppa diversi punti che devono essere presi in considerazione. Uno di questi è stato posto sotto forma di interrogazione dal gruppo di opposizione durante l’ultimo Consiglio comunale di Alba di giovedì scorso (31 marzo).

Il consigliere comunale Fabio Tripaldi ha chiesto all’assessore con delega alle Politiche Sociali Elisa Boschiazzo come il Comune intenda gestire la questione dei migranti in vista della prossima stagione agricola, per evitare le problematiche e situazioni poco chiare verificatesi lo scorso anno.



La risposta dell’assessore è stata la seguente: «Lo scorso anno è stato fatto un lavoro in rete tra il Comune, il Consorzio Socio Assistenziale, diversi altri centri del territorio di Langhe e Roero e le associazioni di categoria del territorio. La Città di Alba ha accolto circa 35 stagionali, mentre gli altri sono stati smistati nei vari paesi, così da renderne più facile l’accesso ai luoghi di lavoro. Tutte le persone sono state seguite dall’Asl sotto il punto di vista sanitario.



Sono stati effettuati anche controlli di monitoraggio sulla regolarità dei vari rapporti di lavoro, delle paghe e del trattamento verso queste persone. E per questo ringrazio i volontari che hanno verbalizzato le varie situazioni, tra cui purtroppo alcune critiche, che hanno portato anche a denunce. A fronte di tutto questo, possiamo dire che l’immigrazione nei nostri territori ormai è diventato un fenomeno strutturale che, come si sa, cerchiamo di gestire da diverso tempo».



L’assessore Boschiazzo ha quindi illustrato quelli che sono alcuni specifici propositi sui quali l’Amministrazione comunale sta lavorando ormai da mesi: «Grazie alla collaborazione col consorzio socio assistenziale abbiamo a disposizione un assistente sociale deputato a occuparsi dei senza dimora, mentre abbiamo attivato tre tavoli specifici. Un primo sull’accoglienza, uno sul “Progetto Fami” della comunità Laudato Sì e l’ultimo sul volontariato, che intendiamo coinvolgere con l’ausilio di un volontario coordinatore. Abbiamo intanto aderito al bando “Inclusione”, col quale intendiamo portare avanti tre azioni specifiche: un “pronto intervento” h24 in caso di emergenze, l’accesso allo strumento della residenza anagrafica, il rafforzamento delle rete dei servizi sociali rivolto a persone che non hanno una fissa dimora o in condizioni di marginalità estrema. Su quest’ultimo aspetto interverremo con servizi di contrasto alla povertà e con la cosiddetta "housing first"».