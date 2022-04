I ragazzi di Oasi Giovani di Savigliano giardinieri per un giorno

Vasi in una mano e sacchi di terriccio nell'altra, i ragazzi di Oasi Giovani nei giorni scorsi sono diventati giardinieri. Per celebrare l'arrivo della primavera al Centro educativo post scolastico, dopo la fine dei compiti si è praticato il giardinaggio.

I ragazzi, con pazienza e cura, hanno scelto le piantine e le hanno travasate in contenitori più grandi, abbellendo così gli spazi esterni del Centro.

Un'iniziativa che «si inserisce nell'ambito delle attività ludico-ricreative, con il “secondo fine” di sensibilizzare i giovani alla cura dell'ambiente e al rispetto della natura» dicono gli operatori.

Ora i ragazzi stanno continuando ad innaffiare i loro fiori e a prendersene cura, per rendere il giardino e gli spazi in cui trascorrono le ore di gioco più belli e colorati.

Ma non è tutto. Sempre a proposito di tematiche ambientali, alcuni giorni fa, durante la manifestazione organizzata da “Fridays For Future” a Saluzzo è stato esposto anche un cartellone creato dai bimbi del Centro Educativo. Segno di come i temi dell'ambiente, del clima e della pace siano più che mai in mano alle giovani generazioni.