I Volontari del Soccorso di Clavesana assumono un autista soccorritore

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana assume un autista soccorritore. È stato indetto un bando di selezione per l’assunzione di dipendente a tempo determinato, per tre mesi (rinnovabili fino al 31 dicembre 2022) presso l’Associazione. Le candidature, pubbliche, sono aperte fino al 15 aprile (con scadenza alle ore 12). Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata o PEC a segreteria@pec.gvsa.it oppure consegnate a mano in busta chiusa presso l’ufficio con rilascio di ricevuta da parte della scrivente all’indirizzo del Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana: corso Vittorio Olcese n. 3/A, 12060 Clavesana (Cn).

I REQUISITI

È richiesta un’età compresa tra i 21 ed i 45 anni compiuti, il diploma di scuola secondaria di secondo grado oltre al possesso di certificazione regionale di soccorritore (allegato A), l’abilitazione all’ utilizzo del DAE in corso di validità, la patente di guida tipo B da almeno tre anni e, tra le altre cose, precedenti esperienze lavorative, di volontariato o servizio civile, svolte presso Associazioni che svolgono attività inerenti al soccorso sanitario con comprovata esperienza minima di due anni e il possesso del green pass secondo le vigenti leggi in materia. Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana (gvsa.it).

LE MANSIONI

Il lavoratore si occuperà dell’attività di trasporti ordinari di pazienti, in ambulanza o automobile e di servizi di emergenza urgenza su coordinamento della centrale operativa 118. Al nuovo assunto verrà inoltre richiesto un’attività di supporto all’ufficio di segreteria dell’Associazione. Durante l’intero periodo del bando sarà possibile contattare il presidente al numero telefonico 342/66.55.563 o il segretario al 339/84.24.562. Per ulteriori info via mail: info@gvsa.it.