Alba pensa a un contributo Tari per le famiglie che ospitano i profughi ucraini

La solidarietà delle famiglie per i profughi ucraini continua a dare i suoi frutti, e dal Comune, oltre la raccolta fondi arrivata a circa 20 mila Euro, frutto delle iniziative e grazie alla sensibilità di privati e aziende, ci sono altre valutazioni in corso per poter permettere agli ospiti fuggiti dalla guerra di potersi integrare sempre di più, con il passare del tempo.



Il consigliere di opposizione Alberto Gatto riporta una duplice interrogazione in merito: «Da una quindicina di giorni diverse famiglie albesi ospitano nelle loro abitazioni gli ucraini fuggiti dal loro paese in seguito all’aggressione della Russia, dimostrando un gesto di grande solidarietà e generosità. Il contributo che stanno dando queste famiglie è essenziale per dare aiuto a molte persone in difficoltà e in pericolo. Chiedo se sarà possibile prendere in considerazione la proposta di esentare totalmente queste famiglie dalla TARI durante il periodo di ospitalità, e, grazie all’idea della collega Elena Di Liddo, la gratuità per i pasti in mensa e l’iscrizione ad estate ragazzi».



A rispondere è l’assessore al sociale Elisa Boschiazzo: «La macchina dell’accoglienza è partita e si sta potenziando. In merito all’estate ragazzi ci sarà l’inserimento dei bambini ucraini, e, per la mensa scolastica, abbiamo dato la possibilità di iscriversi nei vari plessi scolastici. Ad ora sono stati inseriti nelle scuole sei bambini che potranno accedere al pasto senza gravare ulteriormente sulle famiglie che li ospitano. Per quel che riguarda la lingua ad ora ci sono cinque insegnanti che ci danno una mano per accorciare le distanze di dialogo. Ci prepariamo a nuovi arrivi perché purtroppo la situazione in Ucraina sembra non migliorare».



E il sindaco Carlo Bo aggiunge: «La sensibilità del territorio è grande. Ad esempio a livello di fondi finora abbiamo raccolto circa 20 mila Euro, tra offerte private e di aziende. Ringrazio gli assessori Elisa Boschiazzo e Emanuele Bolla che, con gli uffici preposti, stanno lavorando bene e si muovono nelle difficoltà per dare risposte concrete nel tempo, al di là dell’accoglienza immediata. Penso che potremo dare delle buone risposte sotto diversi punti di vista per far sentire come a casa i profughi, e permettere alle famiglie che li ospitano di poterlo fare bene.



Per rispondere alla richiesta del consigliere Alberto Gatto devo dire che le risorse dell’avanzo di amministrazione potranno essere utilizzate anche sotto questo aspetto, come contributo più che come esenzione nell’ambito della TARI. Entro quindici giorni sapremo le nuove direttive nell’incontro con il Prefetto che verrà a farci visita presto. Un quadro complesso in cui intervengono diverse figure per creare un disegno efficace».