"La città che non vedi è sotto i tuoi occhi": ecco il pay off del costruendo ecomuseo di Busca

Alla mattinata di lavoro hanno partecipato, in collegamento video, due consulenti di Italia Nostra, Gloria Cerliani e Viola D'Ettore, e in presenza il coordinatore cuneese Alberto Collidà e diversi rappresentanti di associazioni e realtà imprenditoriali locali interessati all’iniziativa. Il Comune è sato rappresentato dagli assessori Ezio Donadio e Lucia Rosso. Gli interventi sono stati condotti da Zelda Beltramo di Ingenium.



“Il lavoro di Italia Nostra – fa notare l’assessore Donadio - sta evidenziando il ricco potenziale del territorio buschese: non soltanto abbiamo importanti siti culturali, bellezze naturalistiche, ottime tradizioni, ma anche un ricco tessuto associativo che lo può sostenere. Dobbiamo proseguire su questa strada per dare vita ad un sistema ben strutturato di promozione”.



“Il laboratorio di Italia Nostra Alla ricerca dei beni comuni - aggiunge Rosso - si inserisce perfettamente nella costruzione di un ecomuseo che il Comune sta portando avanti non soltanto con l’associazione Ingenium, ma anche con diverse altre associazioni e singoli cittadini già attivi o intenzionati ad attivarsi per la promozione di Busca-Valmala. La Giornata Nazionale di Italia Nostra in programma sabato 7 maggio sarà la prossima tappa di questo nuovo percorso e un’importante occasione per far conoscere il dossier dedicato a Busca da Italia Nostra, elaborato durante i due incontri operativi che abbiamo tenuto con l’associazione nazionale, e anche per proporre una prima sperimentazione delle sinergie che si stanno realizzando attorno al progetto”.