La medicina ayurvedica come prevenzione: incontro a Cuneo

Mercoledì 6 aprile alle ore 20.30 presso la sala Varco in Via Pascal a Cuneo (zona Foro Boario) serata di prevenzione organizzata dal Centro Via Libera e dalla LILT Cuneo odv

Il concetto di base della medicina ayurvedica è quello di correggere l’eventuale squilibrio presente nell’organismo, possibilmente prima che si manifesti il sintomo. La capacità di lettura della fisiologia da parte di un medico ayurveda permette quindi di correggere un eccesso o una carenza prima che questi si tramutino in malattia e prima che gli esami di laboratorio possano individuarlo.

La strategia di cura è, prima ancora del rimedio farmacologico (comunque di origine naturale), quella di regolare le abitudini di vita, fornendo indicazioni su come gestire la propria giornata, sull’alimentazione, sulle eventuali abitudini da eliminare e su quelle da privilegiare.

E’ un’antica scienza che si pone quindi in prima linea nella prevenzione della maggior parte delle patologie infiammatorie oltre che essere di grande aiuto affiancando le cure farmacologiche.

Interverrà la Dott.ssa Graziella Bensi si occupa di medicina ayurvedica dai primi anni 80, co-fondatrice della clinica Ayurveda-Maharishi sul Lago D’Orta ( ayurveda-maharishi.net ), è specializzata nelle tecniche di diagnosi del polso e dei trattamenti di depurazione Panchakarma e al massaggio Ayurvedico presso le Università Vediche di Maharishi in Svizzera – Olanda – India.

E’ docente della Scuola di Medicina Ayurveda Maharishi per medici oltre che tenere seminari a Farmacisti, Erboristi e Naturopati.