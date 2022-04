A Carrù l'emozionante cerimonia in memoria del Generale Perotti, fucilato dai nazi-fascisti nel 1944

"Renza mia adorata,

A differenza della grande maggioranza di noi mortali mi è dato sapere che fra poche ore morirò e ti posso assicurare che ciò non mi spaventa. Non credevo così facile adattarsi all'idea del trapasso."

Con queste parole il Generale Giuseppe Perotti, membro del Comitato Liberazione Nazionale, Coordinatore Regionale Piemonte, medaglia d'oro al valor militare, salutava nella sua ultima lettera, la moglie. Venne fucilato dai nazi-fascisti al Martinetto di Torino il 5 aprile 1944.

Ieri domenica 3 aprile, Carrù ha reso omaggio sua memoria, con una cerimonia molto sentita e partecipata, organizzata dalla sezione ANPI Carrù Medaglia d'Oro Felice Cenacchio.

Una data non casuale, come ha ricordato il prof. Livio Berardo, già presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che ha curato l'introduzione storica dell'iniziativa, perché il Generale Perotti l'ultima lettera alla famiglia la scrisse proprio il 3 aprile del 1944.

"E' stato un momento di grande commozione" - spiega la presidente della sezione ANPI Carrù, Rosita Oreglia - "ringraziamo tutte le autorità e le persone che hanno voluto unirsi a noi per questa iniziativa. L'esempio che ci hanno dato i combattenti è commovente, ma soprattutto non va dimenticato. Un grazie di cuore alla famiglia Perotti e in particolare la pro nipote, Gea Guzzi, che ci ha raggiunti dalla Germania per essere presente come madrina all'evento e all'inaugurazione del nuovo labaro. E' stata una bellissima cerimonia".

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Nicola Schellino, l'attore Luca Occelli ha dato voce alle parole del Generale Perotti, che hanno risuonato in pizza Curreno, emozionando tutti i presenti.

L'iniziativa, nata per ricordare il sacrificio del generale Perotti, si è conclusa con l'inaugurazione del nuovo labaro dell'ANPI Carrù, composto da 6 medaglie dei combattenti partigiani.

Le medaglie d'oro al Valor Militari conferite a Felice Cenacchio, cui è intitolata la sezione ANPI carruccese (fucilato il 14/11/1944 a Rocca Cigliè, all'età di 18 anni, dopo aver tentato di fermare un carro armato tedesco), Giacomo Curreno, cui è stata intitolata una piazza a Carrù, (partigiano dall'età di 15 anni, venne catturato durante un'azione e fucilato a Borgo San Rocco sulle rive dello Stura, il 30/03/1943, non era ancora maggiorenne), Giuseppe Perotti, (cui è intitolata la scuola e la piazza centrale di Carrù), fucilato nel 1944 al Martinetto di Torino. Il labaro ha poi le tre medaglie d'argento di Giovanni Daziano, (valoroso comandante di una squadra di partigiani impegnati nella difesa di Alba, che si batté finché fu colpito in fronte il 2/11/1944 all'età di 25 anni), Francesco Occelli volontario di comando postazione avanzata, colpito a morte, nel tentativo di contenere il nemico, a Bossea il 10/11/1944 a soli 22 anni) e Domenico Ferrero, Croce al valor militare Domenico Ferrero (caduto in Valcasotto il 13/03/1944 a 21 anni).