Le Acli provinciali di Cuneo alla marcia per la pace

Le Acli provinciali di Cuneo partecipano con convinzione e sostengono la manifestazione di pace contro tutte le guerre che si terrà a Cuneo sabato 9 aprile, organizzata insieme con molte associazioni ed enti.

Ci si ritroverà alle ore 14 alla stazione ferroviaria e si raggiungerà il Parco della Resistenza con un corteo, letture, musica e poesie per le strade di Cuneo per sottolineare e richiamare la necessità e l’urgenza della pace.

Le Acli provinciali di Cuneo si uniscono alle parole di Papa Francesco che ci ricordano come la guerra non possa essere ritenuta inevitabile e che non dobbiamo abituarci ad essa, ma impegnarci affinché la guerra sia abolita, cancellata dalla storia dell’uomo “prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia”.