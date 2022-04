Le crocerossine della Granda si esercitano ad Alba [FOTO]

Domenica 3 aprile nell’area parcheggio di via Giovanni Ferrero ad Alba, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana della provincia di Cuneo si sono messe in gioco attraverso un’esercitazione pubblica, per dimostrare la loro capacità di impiego in emergenza.



Questo genere di eventi, vengono svolti con periodicità e sono chiamati in gergo “refresh”: sostanzialmente un ripasso, che serve a mantenere il personale volontario sempre al passo coi tempi e formato adeguatamente, affinché possa intervenire in tempi brevissimi ogniqualvolta si presenti uno stato emergenziale che ne richieda l’impiego. Che siano frane, alluvioni, terremoti, altre cause naturali, piuttosto che emergenze di tipo umanitario come quella che stiamo vivendo in questo periodo o l’emergenza epidemiologica dovuta al Sars Cov2, i volontari grazie a questa costante preparazione, sono sempre pronti a intervenire rapidamente, con professionalità e puntualità.



La giornata è stata divisa in due momenti, uno di formazione prettamente didattica in aula, tenuta da diversi formatori di Croce Rossa Italiana, tra cui il delegato tecnico regionale per l’Area Emergenza, Andrea Torgano, e una seconda parte espressamente pratica e aperta al pubblico, che si è svolta nell’area del parcheggio di via Giovanni Ferrero, dove le crocerossine hanno dimostrato come si effettua il montaggio di una tenda da campo, quali sono le operazioni per la ricerca di un dispero e come viene montata e messa in funziona una torre faro, che è un apparato normalmente utilizzato per l’illuminazione delle aree utilizzate in caso di emergenza.



“Ti ricevo cinque quinti, cambio”: così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha dato prova di capacità nelle comunicazioni via radio, volendo partecipare personalmente all’evento, durante la visita avvenuta nel pomeriggio. Il governatore ha voluto portare il suo saluto personale e quello di tutta la Giunta regionale, rivolgendo alla Croce Rossa Italiana cuneese, il suo personale ringraziamento e attestato di stima, sottolineando quanto il servizio svolto da tutta la componente Cri sia sempre puntuale, preciso e professionale e in ogni condizione in cui si possa presentare uno stato di emergenza.



"Sono particolarmente orgoglioso della visita del governatore – ha dichiarato Luigi Aloi, presidente del Comitato locale Cri di Alba – che ancora una volta ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza alla Croce Rossa Italiana. È importante la sua visita perché, col suo attestato di stima, diventa anche uno stimolo per tutti i volontari, per continuare a fare e a dare sempre il meglio, ricordandoci che siamo sempre in prima linea e dobbiamo rimanere attenti e vigili nei confronti di ogni calamità".



Il Corpo delle Infermiere Volontarie, Ausiliario delle Forze Armate, è presente su tutto il territorio nazionale e svolge attività sia in ambito civile che di forze armate. Quotidianamente le Infermiere Volontarie prestano servizio ordinario sia presso le Unità di Croce Rossa Italiana che militari, e servizio straordinario sia in attività di emergenza civile che militare.

Ad Alba le volontarie si occupano di un servizio ambulatoriale aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17 all’interno della sede del Comitato stesso in via Ognissanti 30, offrendo a titolo totalmente gratuito prestazioni quali la misurazione della pressione sanguigna, della saturazione dell’ossigeno e della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi, la terapia iniettiva su prescrizione del proprio medico curante e le medicazioni. Per informazioni si può chiamare la sede del Comitato al numero 0173/44.17.44.