Mondovì: durante la Fiera di Primavera piazza Roma sarà centro dello street-food

Confcommercio As.com Monregalese è felice di comunicare che i giorni 9 e 10 aprile nell'ambito della Fiera Primavera di Mondovì, allestirà in collaborazione con "l'Utensile di Robaldo", l'area di piazza Roma che sarà per due giorni il centro dello street-food di qualità. Allo slogan "Be Local.... Be Cool!!!" verranno proposti intrattenimenti serali con la musica dal vivo dei "Party a 90" e le golose preparazioni di qualità proposte da Focacceria Nardi, birrificio artigianale Alabuna, pastificio Fior di Farina di Pascomonti, Ghio con Mele di

Garzegna, Il Piosco e con le offerte di EGEA Luce e Gas che distribuirà gadget in collaborazione con la nostra Associazione.



Sarà un momento per riappropriarci in totale sicurezza della nostra città, lasciandoci alle spalle gli ultimi due dolorosi e complicati anni di pandemia, per una serata in compagnia all'insegna della spensieratezza e dell'allegria.



Siete tutti invitati dalle 10 a mezzanotte in Piazza Roma Fiera di Primavera, 9 e 10 aprile!

Ricordatevi "Be Local... Be Cool!!!"