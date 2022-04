Respinte le dimissioni di Saglione da Oasi Giovani: "Presidenza non incompatibile con elezione a sindaco"

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'associazione Oasi Giovani che annuncia la scelta del Cda di procedere al respingimento delle dimissioni da presidente dell'associazione in quanto non incompatibile con la scelta di Gianfranco Saglione di candidarsi a sindaco di Savigliano. Saglione corre per il ruolo di primo cittadino sostenuto da Pd e dalle due liste civiche Impegno Per Savigliano e Savigliano Domani.



Nell'ultimo Consiglio di Amministrazione del 29 marzo scorso, Saglione, dopo aver comunicato ufficialmente di aver accettato la candidatura a sindaco di Savigliano, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di presidente. «Una scelta dettata dalla correttezza – motiva il presidente – dopo aver accettato la candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative, che mi è stata proposta da alcune forze civiche e politiche locali». I Consiglieri della onlus hanno però respinto all'unanimità le dimissioni, ritenendo che allo stato attuale non vi sia incompatibilità tra la carica di presidente di Oasi Giovani e la corsa tra i candidati a primo cittadino di Savigliano.Respingendo le dimissioni, il Cda della onlus ha dunque rinnovato «la stima e la fiducia nei confronti del presidente Gianfranco Saglione e verso il suo operato in questi anni a favore dell'ente benefico e della comunità saviglianese». Preso atto del respingimento delle dimissioni, Saglione ha chiesto al Cda che fino al termine delle elezioni amministrative gli interventi pubblici a Savigliano ed i comunicati stampa dell'Ente siano gestiti dalla vicepresidente Margherita Testa.

Una scelta anche questa motivata dalla trasparenza e dalla correttezza, «perchè le attività, gli eventi pubblici e le comunicazioni di Oasi Giovani non vengano limitate o penalizzate nella loro realizzazione e pubblicizzazione dai media».

Nel corso dello stesso Cda è stata respinta all’unanimità la proposta di dimissioni presentata dal dott. Gianluca Zampedri, revisore dei conti dell’Ente, confermando la fiducia nel suo operato.