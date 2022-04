Alba, riflettori accesi sulla sicurezza dopo l'incendio di una roulotte in via Riondello

Tematica sicurezza: partendo dall’episodio di una roulotte in fiamme, incidente avvenuto nella serata dello scorso 19 marzo in via Riondello, nei pressi del Centro Collaudi, il consigliere di opposizione Claudio Tibaldi ha posto un’interrogazione in merito nell’ultimo Consiglio comunale di Alba di fine marzo.



«Il tema della sicurezza – ha spiegato Tibaldi – è argomento complesso, che coinvolge diversi ambiti della società. Non è sufficiente uno sviluppo solo dell’aspetto tecnologico nel poter presidiare un territorio ampio e articolato come quello della nostra città, ma servono politiche attente e connesse con altri organismi sovraordinati al nostro, oltre ai servizi sociali e i vari corpi di polizia.



Vorrei sapere se e come si pensa di gestire e risolvere la situazione sicurezza in quell’area di piazzale Robaldo e in strada Riondello. Chiedo se possibile di indire una IV Commissione con audizione del sindaco e dell'assessore competente, oltre ad altri soggetti coinvolti per discutere più ampiamente e complessivamente del tema gestione sicurezza nella nostra città».



Sulla questione ha risposto l’assessore Marco Marcarino: «La zona, dove sono presenti il centro collaudi, il magazzino dell'associazione Proteggere Insieme, la caserma dei Carabinieri Forestali, l’isola ecologica del Mussotto, aree verdi e un'area giochi, da anni è stata migliorata per essere resa più vivibile. Il piazzale, due volte all’anno, viene utilizzato anche come parcheggio per i mezzi dei titolari di attività ludiche ambulanti. L’episodio successo riaccende le luci su questa area della città dove, qualche anno fa, era stata posizionata una sbarra per regolare l’apertura e la chiusura per l’accesso al piazzale, soluzione poi abbandonata.



Ora cosa si può fare? Oltre che riproporre il deterrente della sbarra, magari secondo una formula più consona, si possono portare nuove idee per evitare incidenti come quello della roulotte.

Ricordo che la sicurezza in città viene coordinata con la Prefettura e le forze dell’ordine e, dal 2017, anno dell’inizio di un lavoro sinergico, si sono ottenuti buoni risultati, tra azioni sul campo e potenziamento della videosorveglianza. Accolgo la proposta di convocare una IV Commissione per poter approfondire l’argomento, perché la sicurezza dei cittadini è un argomento fondamentale per tutti».