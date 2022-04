Speciale Backstage, rivedi la puntata dedicata alle agevolazioni fiscali per le imprese

La puntata speciale di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda mercoledì 30 marzo e condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, è stata dedicata alle agevolazioni fiscali per le imprese: connessione dati.

Si è parlato del mondo imprenditoriale con Confartigianato, con una particolare attenzione rivolta ai finanziamenti e alle novità in termini di contributi che possono rivelarsi utili alle aziende. Ospiti in studio, il responsabile Ufficio Finanza Agevolata Confartigianato Roberto Maero e Massimo Mellano, esperto in connettività e reti. In video collegamento, Daniela balestra, vicepresidente territoriale vicario Confartigianato Imprese Cuneo e Michele Pianetta, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’Innovazione.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.

Rivedi la puntata: