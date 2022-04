Bra, circolava da anni senza patente, mai conseguita. Denunciato un 40enne

Si trovava al volante di una Fiat Punto sebbene non avesse mai conseguito la patente di guida quando è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale braidese impegnata in un posto di controllo nel quartiere Oltreferrovia.



Agli agenti ha detto di averla dimenticata a casa, ma dal controllo svolto dalla centrale operativa è emerso che non l’aveva mai conseguita. Fatto che è costato al 40enne pregiudicato, sottoposto alla misura di sicurezza dell’obbligo di firma, il deferimento in stato di libertà alla Procura astigiana per il reato di guida recidiva senza aver conseguito la patente.



Non era infatti la prima volta che l’uomo veniva fermato al volante pur non avendo mai ottenuto la patente. Al contrario, questa è la quarta volta negli ultimi cinque anni. La prima violazione risale al 2017, quando era stato sanzionato in forma amministrativa come prevede il Codice della Strada. La medesima norma prevede una sanzione penale a partire dalla seconda violazione.