"Ci mancherà tutto di te": i poliziotti del carcere di Cuneo piangono la morte del collega Antonio Mura

I colleghi hanno voluto scrivere una lettera di saluto e ricordo per Antonio Mura, poliziotto penitenziario del carcere Cerialdo di Cuneo prematuramente e improvvisamente scomparso.

Il funerale si svolgerà martedì 5 aprile alle 14.30 presso la chiesa di Roata Rossi.

A scriverci Diego Bottin con tutti i colleghi della polizia penitenziria di Cuneo

"Non è facile trovare le parole giuste per esprimere ciò che ognuno di noi sente in questo momento: la cosa certa è che ora mancherai, ci mancherà tutto di te, la tua voce, il rumore della tua camminata, le tue battute. Ed è ancora piu’ difficile rendersi conto che non sentiremo piu’ tutto questo.



La cosa più normale per noi ora è pensare che tu non ci sei perché ci fa più piacere pensarti in ferie… anche se questa tipologia di ferie non è contemplata dal codice del lavoro



E’ facile parlare bene di una persona quando non c’è più… ma in questo caso tutto ciò che stiamo per scrivere è pura realtà

Tu sei stato un esempio di dedizione al lavoro, un esempio di umanità verso coloro che ne avevano bisogno, un grande amico ma soprattutto una persona che nella sua semplicità è riuscita a lasciare un bellissimo ricordo ed un grande vuoto. Avremmo dovuto festeggiarti e non piangerti… Ad Antonio vorrei dire GRAZIE! Ci hai dato tantissimo e, anche se oggi muore con te un pezzetto di noi, è facile sentire che tu comunque ci sei ancora vicino.

Sarà proprio dura! Veglia su noi tutti perché ne abbiamo tanto bisogno e donaci la forza per superare questo triste momento.