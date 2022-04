Furto di centinaia di piantine di mirtilli a Martiniana Po: "E' stato un vero saccheggio"

Sabato sera, verso le 19.30, era tutto a posto. Domenica pomeriggio, quando assieme al figlio è andato a dare un'occhiata al terreno, ha trovato il disastro. Centinaia di piantine di mirtilli rubati, anzi, saccheggiati.

Il proprietario del terreno, un saluzzese dipendente pubblico, ha già sporto denuncia. Il fatto è avvenuto a Martiniana Po, il paese dei piccoli frutti, ed è avvenuto probabilmente verso le prime ore del giorno di domenica 3 aprile. "Un gesto compiuto da persone esperte, che hanno approfittato delle recenti piogge e hanno potuto estirpare i piantini abbastanza facilmente - ci spiega. Poi hanno aperto i canali irrigui e allagato il campo, per nascondere eventuali tracce. Ma ne hanno lasciate. E, tra l'altro, io ho diverse fototrappole sparse".

Un danno quantificabile in circa 4 mila euro, senza contare tutto il lavoro. "Si tratta di una qualità piuttosto rara di mirtilli", spiega ancora il proprietario del terreno. Voglio far sapere di questo furto che ho subito soprattutto per allertare altre persone che, come me, hanno piantato mirtilli o altro. Sono fatti che succedono ogni anno, ma un furto così grosso, in questo ambito, forse è la prima volta che avviene. Le piantine rubate sono davvero centinaia".