Dopo la parentesi invernale, caldo e soleggiato per quasi tutta la settimana

Dopo questa parentesi tardo invernale le temperature si rialzeranno rapidamente già da martedì per correnti occidentali più miti. Assenza quasi totale di precipitazioni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 4 a domenica 10 Aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature sulle pianure, più nubi mercoledì per il passaggio di una rapida perturbazione al centro Italia ma senza precipitazioni significative se non in parte in Liguria. Precipitazioni poi saranno presenti sui settori alpini di confine occidentali e della Valle d’Aosta a partire da giovedì.

Temperature in graduale risalita, si passerà da essere sotto la media oggi ad andare ben oltre la media tra giovedì e venerdì. Le massime quindi in quei giorni potranno sfiorare i 25 °C, con valori mediamente tra i 20 e i 24 °C, più basse sulle coste liguri per via del mare ancora piuttosto freddo. Minime che ancora domani mattina potranno essere vicine allo zero a causa del cielo sereno, ma poi risaliranno fino 8/12 °C tra giovedì e sabato. Calo con ritorno a temperature in media a partire da domenica.

Venti in generale deboli di direzione variabile almeno fino a mercoledì sera. Causa rotazione delle correnti in quota da ovest-nordovest si potranno attivare venti di Foehn sulle vallate alpine tra giovedì e sabato, con interessamento delle pianure tra sabato e domenica.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo