Caro energia e materiali, l’allarme dalla Provincia di Cuneo: “A rischio cantieri, servizi scolastici e manutenzione rete viaria”

I rincari sul costo delle materie prime e dell'energia elettrica rischiano di far collassare il nostro paese con un pericoloso effetto domino: è allarme per i cittadini, per le imprese e anche per gli enti locali.

L'amministrazione provinciale di Cuneo lancia l'allarme, formalizzato con l'approvazione di un ordine del giorno, presentato dal consigliere Pietro Danna: questa situazione potrebbe determinare il blocco dei cantieri, ma anche lasciare le scuole senza riscaldamento (parliamo di circa 70 plessi, ndr).

"Le gare d’appalto indette in tale situazione potrebbero andare deserte, così come quelle di molti Comuni, determinando il blocco dei cantieri che potrebbe di conseguenza determinare la mancanza di aule per ospitare le lezioni degli studenti, e la mancata realizzazione delle opere previste nel piano lavori pubblici; inoltre questa situazione potrebbe causare l’interruzione della fornitura di energia elettrica e riscaldamento anche per gli edifici scolastici per il prossimo anno scolastico 2022/2023".

E per dare un quadro completo della situazione attuale, la Provincia porta esempi concreti, non solo per quanto riguarda le forniture di gas e luce, ma anche sull'aumento dei carburanti e, a catena, sui cantieri.

"Il costo dell’energia elettrica e del gas per riscaldamento risulta incrementato del 100% rispetto all’ordinario previsto a bilancio economico dell’ente; è inoltre aumentato notevolmente il prezzo del gasolio utilizzato sia dai mezzi adoperati dalle ditte del settore per stendere il conglomerato bituminoso, il cui costo rappresenta oltre il 30% del costo della posa in opera, che dagli autocarri destinati al trasporto del materiale; il costo del metano utilizzato per alimentare gli impianti di produzione è passato da (circa) 0,20 €/SMC (Standard Metro Cubo) a 1,30 €/SMC, passando per un picco di ben 2,38€/SMC, rappresentando ciò un incremento del costo della componente energetica di oltre 6 volte; il costo del bitume dalle raffinerie è passato dai (circa) 280 €/t del 2020 agli attuali 680 €7/t; il costo delle materie prime nel complesso rischia pertanto di causare il blocco dei cantieri sia pubblici che privati. Alla luce di tali dati, ad esempio, secondo quanto comunicato dall’Ance, per produrre una tonnellata di asfalto servono non meno di 80-100 €, ossia il doppio rispetto a qualche mese fa."