Combinare architettura nuova e storica: come fare?

L'architettura si è evoluta nel tempo e continuerà ad evolversi in futuro. Tecniche moderne, una maggiore scelta di materiali da costruzione e il desiderio di diventare sempre migliori ci spinge a pensare che il mondo in cui viviamo è sempre in divenire e si adatterà sempre. Tuttavia, sebbene l’innovazione sia meravigliosa, è importante proteggere la nostra storia e radici.

Questo è il motivo per cui molti architetti si sforzano di trovare un modo in cui il vecchio possa vivere accanto al nuovo senza essere oscurato, con alcuni degli sviluppi più impressionanti che si svolgono in contesti storicamente sensibili. Ecco perché abbiamo deciso di capire come è possibile mixare vecchio e nuovo nelle righe che stai per leggere.

Mixare vecchio e nuovo: come fare?

L'architettura storica è di per sé una testimonianza visiva dell'evoluzione culturale nel mondo. In molte parti del vecchio continente (Europa), possiamo trovare edifici che sono stati trasformati da famosi architetti, con estensioni che rasentano il design futuristico, senza tuttavia stravolgere il design originale dell'edificio.

Dalle biblioteche ai musei e alle stazioni ferroviarie, esiste una varietà di progetti di restauro in ottica moderna che si fondono perfettamente con l'estetica circostante.

Lavorando con questo obiettivo in mente, gli architetti di oggi rendono omaggio a queste strutture storiche esaltandone il valore, proprio come una dichiarazione d'amore. In questo modo, i materiali originali vengono preservati e rielaborati per evitare la cancellazione di queste strutture che rappresentano una vera e propria testimonianza di storia.

Per alcuni, la soluzione preferita è quella di realizzare edifici completamente nuovi con un design moderno. I costi di ampliamento di una struttura storica possono aumentare in maniera rapida e diventare ancora più elevati rispetto ad un edificio nuovo di zecca. Tuttavia, l’attaccamento a queste strutture, supera il desiderio di costruire un edificio da zero.

Il preciso lavoro di integrazione e la mescolanza dei design è ciò che rende questi progetti così unici e autentici. Dando vita ad antiche rovine di campagna, una casa secolare che necessita di un ampliamento o una piccola casa rurale di cui vorremmo esaltare l'aspetto, gli architetti si vedono sviluppare una sorta di architettura ibrida che si integra perfettamente con l'ambiente circostante.

Edifici ecclesiastici

Oggigiorno molti edifici ecclesiastici sono vuoti. Il valore di un edificio simile a una chiesa è che sono spaziosi e abbastanza alti da ospitare molti spazi. Sono adatti per vivere o accogliere tipologie di attività commerciali come bar oppure ristoranti. Spazi più ampi all'interno della chiesa consentiranno alle persone di sentirsi più a proprio agio dove devono rimanere per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Edifici comunali

Gli edifici municipali sono luoghi di proprietà dello Stato, occupano una posizione di rilievo nell’immaginario collettivo e si traducono in stazioni di polizia, ospedali, scuole, etc.

Questi edifici sono generalmente costruiti vicino alla strada principale o alle aree di accesso più importanti. Ciò li rende strutture di grande pregio e adatti per essere convertiti in luoghi commerciali come negozi oppure strutture ricettive perché si trovano nelle zone più centrali della città.

Edifici commerciale

È più probabile che i vecchi edifici commerciali, come le vecchie botteghe, diventino sfitti a causa dei cambiamenti nei modelli di lavoro. Ora ci sono tendenze per raggruppare tutti gli spazi commerciali insieme in aree commerciali o urbane. Il valore dei vecchi spazi commerciali è che non presentano molte decorazioni e rappresentano le strutture migliori per essere sottoposte ad ulteriori aggiustamenti o innovazioni.

Uffici

Gli uffici sono progettati per essere pratici e utili piuttosto che belli. La creatività dei designer viene messa particolarmente sotto pressione quando si tratta di riconvertire spazi industriali e semplici uffici. È nella natura degli edifici industriali essere ignorati dai passanti ed è compito dei progettisti trasformarli in maniera tale che siano più attraenti conservando la loro essenzialità. Il pregio di questo tipo di edifici è che di solito sono molto pratici, soprattutto in termini di disposizione degli spazi interni che si adattano alla perfezione in base alle esigenze di chi li vive nel quotidiano.

Conclusioni

Le vecchie strutture non devono essere conservate come manufatti, reliquie di un'epoca passata. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare o mettere in ombra l'architettura del passato con edifici per il futuro. Naturalmente, la vecchia costruzione farà parte di una nuova costruzione rifacendosi all’architettura del passato. In questa maniera, è possibile ricordare da dove si proviene.

