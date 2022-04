Riflessioni su Giuseppe Toniolo a Villa Tornaforte di Cuneo

L’incontro di venerdì pomeriggio alla Villa Tornaforte è stata un'interessante riflessione sulle parole e l’attività di Giuseppe Toniolo, precursore di quello che diventerà la Democrazia Cristina, sciolta poi nel 1992, tratte dai suoi saggi che sono stati raccolti nel libro “Democratici e Cristiani” presentato in quest’occasione.



Gli interventi sono stati una serie di riflessioni sul senso di comunità, di "bene comune", territorio ed impegno politico. Dai pensieri di Giuseppe Toniolo, questi sono stati traslati sulla situazione attuale, per cercare di porre basi per le amministrazioni future, per stimolare le nuove generazioni alla “res publica” ed all’importanza dei “corpi intermedi”, e per comprendere anche quanto fossero all'avanguardia quei principi che ben hanno illustrato i tre relatori: Giovanni Quaglia, Presidente CRT, Michele Rosboch, Presidente IRES Piemonte e professore all’Univerisità degli Studi di Torino, e Federico Borgna, Sindaco di Cuneo. Il tutto nella suggestiva cornice di Villa Tornaforte Aragno, dove l'editore del libro, Nino Aragno, ha accolto l’evento.



Tra una cinquantina di ospiti, molto forte la presenza di giovani: Insieme ha in questi ultimi anni intrapreso un forte rinnovamento, non solo nei suoi membri direttivi, ma anche nelle persone che le gravitano intorno e che si adoperano attivamente in quella che viene definita la “Galassia Granda”: gruppi tematici specifici (Pianeti) che ordinariamente si riuniscono e organizzano iniziative ed eventi dell'associazione.



Per questo la presentazione del libro è stata trasmessa in diretta streaming, perché non fosse un momento “per pochi”, ma affinché potesse essere diffuso e condiviso, con oltre 100 collegamenti.