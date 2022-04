"I nuovi Sciamani": al Monviso di Cuneo si presenta il libro di Danilo Di Gangi

Mercoledì 6 aprile, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a Cuneo, Danilo Di Gangi presenta il libro "I nuovi Sciamani: un viaggio di iniziazione nelle terre Andine"

L’unica via di salvezza per l’Uomo e per il Pianeta è ristabilire un rapporto equilibrato con la Natura e creare un futuro di pace e consapevolezza.

Il libro “I nuovi Sciamani” è ispirato dai viaggi dell’autore nelle Ande centrali alla scoperta delle popolazioni discendenti dalla dinastia Inca e della loro cultura.

Il racconto verrà accompagnato dalla proiezione di immagini che accentuano le profonde suggestioni della narrazione, coinvolgendo il pubblico con lo stimolo contemporaneo di più sensi.

In questi tempi bui tutti noi siamo chiamati a porci qualche domanda sul nostro modello di vita e a cercare qualche risposta, perché, come disse Pier Paolo Pasolini “diventare felici è un dovere”.

Ingresso libero consentito solo ai possessori di green pass rafforzato. Obbligatoria la mascherina FFP2