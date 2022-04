In Corso Francia a Cuneo torna il mercatino artigianale "A Mano"

Dopo il successo della prima edizione, torna in Corso Francia il Mercatino Artigianale “A Mano”, grazie alla collaborazione tra La BOA Donatello-Gramsci e i commercianti dei Portici Pegaso.

“L’esperienza di Novembre, il supporto degli artigiani creativi e il coraggio che i partecipanti ci hanno trasmesso”, dice Fabio Zavagno, titolare del Risto-bar da Zava “ci ha spinto a pensare ad altre due date prima dell’estate”.

Il Mercatino A Mano tornerà sotto i portici di Corso Francia, zona Pegaso, sabato 9 aprile e 21 maggio a partire dalle ore 9.

Sarà possibile passeggiare tra le bancarelle ricche di proposte variegate che spaziano tra lavori fatti con legno, tessuti, ceramica, giochi per bambini, abiti unici, collane e oggetti di arredo, pezzi unici e tutti rigorosamente fatti A Mano.

Il motivo che ha spinto La BOA e i Commercianti a proporre questa iniziativa è quello di portare in questa zona della città movimento, animazione e occasioni per fare due passi in Corso Francia.

“Questa esperienza vorremmo portarla avanti nel tempo - commenta Giuseppe di Fattorie Bovingrana - per questo motivo, insieme agli operatori della BOA, abbiamo iniziato ad incontrare i residenti della zona per provare ad unire le forze e le energie per pensare ad alcuni momenti di vicinato da realizzare insieme”.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

www.laboacuneo.it

info@laboacuneo.it