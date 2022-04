Marene, successo del Primo Trofeo di regolarità “Terre Cuneesi”

Successo della prima edizione del Primo Trofeo di regolarità “Terre Cuneesi”, svoltosi ieri, domenica 3 aprile, a Marene e nel territorio limitrofo, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione col team “Savigliano Corse”.

Vi hanno preso 27 equipaggi provenienti dal Piemonte e dalla Liguria , che hanno visto protagoniste le auto che hanno segnato la storia: dalla Stratos all’Alpine per arrivare alla Ford Escort Cosworth .

“È stato un evento di altissimo livello. La presenza dell’ Ing. Fumia – commenta l’assessore allo Sport di Marene Alberto Deninotti - ha dato lustro all’evento. Con il consigliere Antonio Quaranta ringraziamo la “Savigliano Corse” e il suo presidente Claudio Cuteri, le forze dell’ordine, la Protezione civile e tutti i volontari che hanno reso possibile l’evento. Visto il successo ottenuto stiamo già pensando alla prossima edizione, essendo lo sport e il turismo il binomio su cui l’amministrazione di Marene punta.

Aumentando le manifestazioni nel nostro paese – aggiunge l’assessore – si favoriscono le attività economiche e Marene, grazie anche alla sua posizione baricentrica nel contesto provinciale, resta al centro dell’offerta cuneese”.

Commenta il patron della “Savigliano Corse” Claudio Cuteri:

“Va in archivio la prima edizione di una manifestazione di regolarità per auto storiche e di interesse sportivo collezionistico. Hanno preso parte 27 vetture di prestigio, una Lancia Stratos, Alpine Renault A110, Ford Escort Coswort, X/19 Fiat Dino Coupè , 4 Porsche, Lancia Fulvia, le Alfa Romeo dalla Giulietta del 1959, ai Duetto Spider alla Giulia Spider del 1963, oltre alle sempre belle Mini e, non per ultime, le Fiat 500 degli anni 90. Sul podio è salito al primo posto l’equipaggio composto da Romando Prato ed Enrico Indemini con l'Alfa Romeo Giulietta Berlina del 1959. Al secondo posto Cesare e Irene Beltran con una Porsche 911 e al terzo Remigio Camilla e Marina Damilano con la Lancia Fulvia Coupè 1.2”.

Gli organizzatori rilanciano sin d’ora l' appuntamento per il 2023, sempre a Marene.