Nel 2022 "Cuneo Illuminata" non solo torna, raddoppia

Nel 2022 l'Illuminata di Cuneo non solo torna ma raddoppia. A suggerirlo il comitato organizzatore, che nel weekend ha accolto la visita del sindaco e delle confraternite della città di Sassello - che già avevano raggiunto il capoluogo di provincia per l'edizione 2019 dell'evento - , comunicandolo poi sulla pagina Facebook "Cuneo Illuminata" e lasciando quindi intendere che qualcosa a bollore in pentola ci sia.



Alla pubblicazione del post e delle fotografie sul social network non si sono fatti attendere i commenti negativi che accompagnano la manifestazione sin dalla sua prima edizione. Ma che cozzano, ormai da anni, con i numeri in costante aumento fatti riscontrare dall'evento incentrato sui giochi di luci e musica.



Cuneo e Sassello collaboreranno insomma all'edizione estiva in programma indicativamente per il mese di luglio, che si terrà assieme alla tradizionale processione della Madonna del Carmine (che lo staff dell'evento intende continuare a sostenere e promuovere). Un'edizione che però - sempre secondo gli organizzatori - si preannuncia profondamente diversa da quella a cui tutti siamo abituati. "Un luglio colorato" è tutto quel che ci si lascia scappare, nella sede del comitato in via Roma.



Ma non è finita qui, perché l'ampio riscontro che ha raggiunto la veste invernale dell'evento - IllumiNatale - , che ha tenuto banco da dicembre dello scorso anno agli inizi di gennaio, rende difficile immaginare la sua totale scomparsa. Ecco allora che il comitato organizzatore guarda anche al dicembre 2022, e a una 'seconda puntata' dell'evento.