Tornano le passeggiate con i libri per bambini “Leggo e Creo” all'Oasi Giovani di Savigliano

Con l'arrivo della primavera, nuovi appuntamenti all'aria aperta con la lettura rivolti ai più piccoli: le passeggiate con i libri per famiglie 0-6 anni “Leggo e creo” dei centri “Marameo”, “Mignolo” e “Merlino”.

I prossimi appuntamenti – presso il parco di palazzo Longis, in via Torre de Cavalli 5 – saranno il 7 ed il 28 aprile alle 16.30.

Alla guida, come sempre, Romina Panero, illustratrice di album per bambini ed esperta in promozione della lettura per l'infanzia.

Gli operatori suggeriscono un abbigliamento adatto per stare all'aperto ed una coperta da stendere sul prato. In caso di maltempo l'attività sarà svolta al riparo. Prenotazione tramite Whatsapp al 392. 6065758.