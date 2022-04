Troppi ginecologi obiettori all'ospedale Mondovì-Ceva: i Radicali diffidano

Sette ginecologi su otto, quasi la totalità: è questo il peso che hanno i ginecologi obiettori di coscienza dell'ospedale Mondovì-Ceva, secondo i dati raccolti e successivamente pubblicati dall'associazione Radicali Cuneo, che ha visionato lo stato dell'arte per le due ASL della provincia e dell'ASO S.Croce e Carle.

Da qui, è partita la diffida, che riporta le firme di Alessia Lubèe e Alice Depetro ma anche di Giulia Crivellini, Filippo Blengino, Alexandra Casu e Sabatino Tarquini.

"La risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 chiaramente dispone che l’obiezione di coscienza individuale non può interferire con il diritto del paziente di avere pieno accesso all'assistenza e ai servizi sanitari e, al contempo, la legge 194/1978 vieta l’obiezione di struttura, demandando in capo alle Regioni il compito di adottare misure di mobilità del personale - hanno rcordato Lubèe e Depetro - . Per questo abbiamo inviato una diffida all’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, per fare in modo che provveda, in base ai poteri ad esso riconosciuti dalla L. 197/78, affinché presso l’ospedale di Mondovì-Ceva sia assicurato il pieno e sicuro accesso nonché espletamento del servizio di interruzione volontaria di gravidanza, oggi impedito dalla presenza per il 90% di personale medico obiettore di coscienza”.

Nella Granda il 45% dei ginecologi è obiettore

Secondo la survey realizzata dall'associazione, in 24 strutture sanitarie provinciali su 53 si trovano medici obiettori di coscienza. In Granda, quindi, non esistono strutture ospedaliere pubbliche che garantiscano pienamente il servizio.

Il dato più roboante è ovviamente quello del nosocomio monregalese. Gli obiettori negli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano sono al 25%, al 31% nell'ASO S.Croce e Carle, al 33% nel consultorio e al 53% nell'ospedale di Verduno.