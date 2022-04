Nuovi spazi nel piano interrato delle scuole elementari di Rifreddo

Sono stati completarti i lavori di riqualificazione del piano interrato delle scuole elementari rifreddesi finanziati nell’autunno scorso dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito degli adeguamenti Covid dei plessi scolastici.

Un intervento del valore di 125mila euro che ha completamente rivoluzionato la struttura.

“Grazie ai fondi che ci sono stati assegnati - spiega il sindaco Cesare Cavallo - abbiamo potuto realizzare un salone polivalente completamente nuovo ma anche creare una batteria di servizi igienici e spogliatoi a servizio sia del salone stesso che del vicino magazzino comunale. Inoltre in virtù della nuova disposizione del sistema di riscaldamento a biomasse è stato possibile aprire un passaggio interno tra i piani dedicati all’attività didattica e le strutture del piano interrato”.

Entrando nel dettaglio dei lavori svolti, va messo in luce anche il nuovo pavimento ad “igloo” che migliora notevolmente l’isolamento della struttura dal terreno e la grande attenzione posta sui particolari tra cui spiccano le azzeccatissime colorazioni che rendono l’ambiente particolarmente simpatico e luminoso.

Aspetti questi ultimi che saranno sicuramente apprezzati soprattutto da coloro che utilizzano i locali per l’attività fisica e quella legata alla danza.

Un intervento che sicuramente sarà capace di aumentare la fruibilità della struttura sia per le attività scolastiche che per quelle di privati ed associazioni. Se poi a questo si aggiunge che il tutto è stato realizzato senza oneri per il Comune ben si capisce la soddisfazione degli amministratori rifreddesi.