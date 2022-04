Saluzzo, “Buon compleanno Aldo Nicolaj” quattro famosi atti unici del commediografo fossanese

Una serata davvero speciale, particolare ed assolutamente inusuale quella che andrà in scena giovedì 7 aprile alle 21 sul palcoscenico del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, in occasione del primo appuntamento della stagione di teatro amatoriale.

Sarà un evento che vedrà in scena quattro compagnie del territorio, per celebrare uno dei più grandi e prolifici autori teatrali italiani.

Donatella Boglione della Compagnia Kabuki di Bagnolo, Donatella Poggio del Teatro del Poi di Bra unitamente a Raniero Cane del Teatro Prosa Saluzzo ed a Walter Lamberti della Corte dei Folli di Fossano regaleranno al pubblico quattro momenti teatrali scritti dal commediografo fossanese Aldo Nicolaj.

Sul palco del Magda andranno in scena quattro monologhi pescati nel vasto repertorio che Nicolaj ha prodotto a partire dal 1950 e che lo ha visto rappresentato in ogni angolo del mondo, dall’Italia, al Giappone, dal Sud America all’Est Europa.

Quattro dei suoi più famosi monologhi a modo loro irriverenti. Sarà sicuramente una buona occasione per scoprire, o riscoprire, le doti drammaturgiche di un piemontese che ha dedicato la propria vita al teatro. L’autore fossanese, classe 1920, fin da bambino palesa una straordinaria attitudine per la scrittura ed una passione per il teatro locale.

A soli dieci anni dice al padre “Se il teatro è un gioco, vorrei proprio farlo”: la fulgida carriera che ha avuto nel tempo ha pienamente dimostrato che quella era la strada giusta da seguire. Nikolaj è stato anche fondatore nel 1977, della U.I.L.T. l’Unione Italiana Libero Teatro, casa federativa delle 4 Compagnie presenti in scena a Saluzzo.

La serata sarà inoltre un’occasione per dare una mano e un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

L’incasso dello spettacolo, infatti, sarà devoluto alla Cooperativa sociale Armonia, per l’acquisto di un mezzo dedicato al trasporto dei disabili.

Informazioni e prenotazioni per gli spettacoli di teatro prosa amatoriale al numero 351 9038507 (chiamate e whatsapp) o all’indirizzo mail primoatto2011@libero.it.

Si ricorda che per accedere al teatro è necessario essere in possesso di super green pass e mascherina FFP2, come indicato da DPCM.