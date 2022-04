fioridipace: la nuova sfida social del CPR della Diocesi di Saluzzo

"E se ognuno postasse la foto di un fiore come simbolo di pace? Se raccogliessimo tutte le fotografie e le pubblicassimo sulla nostra pagina instagram?"



Elena Verutti, una dei giovani del Coordinamento per la Pastorale dei Ragazzi (CPR) della Diocesi di Saluzzo, guardando alla tremenda situazione della guerra e seguendo il grido di Papa Francesco “In nome di Dio, fermate questo massacro!”, ha proposto ai suoi compagni e al loro coordinatore Don Marco Casalis questa nuova iniziativa.



Il suo entusiasmo e la bellissima idea avuta hanno immediatamente coinvolto tutti. Una nuova sfida è stata così lanciata sui social, dal titolo '#fioridipace'



Il CPR è formato da giovani provenienti da alcune parrocchie diocesane, capitanati da don Marco Casalis, con esperienze e vissuti differenti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per affiancare le varie realtà nel cammino annuale di oratorio.



Nell’arco dell’anno molte sono le occasioni d’incontro: il Presepe Diocesano dei Bambini, il Carnevale Diocesano e la Festa dei Ragazzi. Inoltre, la traccia con le indicazioni per il cammino dell’anno (l’ultimo lavoro, a tema dantesco, ha raggiunto l’Accademia della Crusca a Firenze) utili agli animatori, con proposte di gioco per età differenti, attività da vivere in parrocchia ed alcuni spunti di riflessione o commenti ai brani biblici. Concorsi poi inter parrocchiali, con tanto di premio per i vincitori, ed incontri rivolti agli animatori al fine di migliorare la loro formazione o semplicemente finalizzati alla condivisione delle varie esperienze e vissuti delle realtà parrocchiali.



Il CPR collabora da diversi anni con le associazioni presenti sul territorio, in particolare ha stretto un forte legame con la Fondazione A. Bertoni di Saluzzo, molto attiva a livello locale per l’organizzazione di alcuni grandi eventi.



Alliniziativa #fioridipace chiunque può partecipare. Simbolo per eccellenza di rinascita e soprattutto di pace, una volta scovato il proprio fiore, l'invito è quello di scattare una foto e pubblicarla sulle storie del proprio profilo Instagram, ricordando di taggare @coordinamentopastoraleragazzi. È possibile anche inviare la foto al Coordinamento tramite whatsapp, al numero 3468517261.



Contro la guerra, una bellissima ghirlanda. Dalle fotografie nascerà una lunga ghirlanda di colori, forme tutte diverse e magnifiche allo stesso tempo. Una vera e propria dimostrazione di solidarietà, un urlo silenzioso di PACE!