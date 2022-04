Nuoto, Campionati Assoluti Invernali Open: Eduard Timbretti Gugiu d'argento nel sincro da piattaforma

Si è conclusa, alla Piscina Stadio Monumentale di Torino, l’edizione 2022 dei Campionati Assoluti Invernali Open Unipolsai.

Nell’ultima giornata di gara l’azzurro cuneese Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006) vince la medaglia d’argento nel sincro da piattaforma in coppia con Andreas Sargent Larsen (GS Fiamme Oro).

I due medagliati dei 10 individuali, il campione Larsen e il vice campione italiano Timbretti, devono accontentarsi della seconda posizione. La coppia paga caro il quinto salto, un triplo e mezzo indietro raggruppato, che non riesce ad andare oltre i 43.56 punti, si risollevano col tuffo successivo, un triplo e mezzo ritornato, ma i 71 punti totalizzati non bastano per conquistare la prima posizione.

Sul tabellone si legge 330.81 punti, risultato che porta i due atleti sul secondo gradino del podio.

Dalla piattaforma sincro (Gara non premiata a livello nazionale) si afferma la coppia mixed azzurra Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Sarah Jodoin Di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi) che domina per tutti e 5 i salti mantenendo la media di 7,5 e concludendo 297.30 punti.

“Sono contentissimo della gara che abbiamo fatto – dichiara Eduard – il triplo e mezzo ritornato lo abbiamo provato poche volte e ci sono ancora margini per migliorarlo. Ringrazio la Federazione Italiana Nuoto che ci permette di allenarci a Roma e provare il sincro. Per andare bene in una gara sincro c‘è bisogno di una specie di legame, di essere in sintonia ed avere familiarità. A mondiali e europei mancano tre mesi. Il tempo per lavorare lo abbiamo. Queste tre giornate dei campionati italiani ci sono state di grande aiuto”.

Al termine della sessione di gara il direttore tecnico delle squadre nazionali, Oscar Bertone, consegna i premi alle prime tre società classificate: vince il GS Fiamme Oro (138.50 punti), seconda la M.R. Sport F.lli Marconi (101.50 punti) ed è terzo il CS Esercito (94.50 punti).

Successivamente il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Nuoto, Gianluca Albonico, consegna le targhe di ringraziamento alle nazioni straniere che hanno preso parte al campionato.