Sci di fondo: Elisa Gallo e Davide Ghio d'oro ai Campionati Italiani di Dobbiaco

Quando la fortuna aiuta gli audaci. E così è stato che una bellissima giornata di sole con la neve fresca sugli alberi a rendere il paesaggio pusterese da cartolina scandinava, ha premiato gli ottimi organizzatori dell’Asv Sport Ok Dobbiaco guidati con successo dal suo presidente Gerti Taschler.

“Sembrava di essere in Norvegia. E’ stato bellissimo”. Questo il commento unanime espresso da gran parte degli atleti. Neve fresca caduta nella giornata precedente, compattata in maniera perfetta da temperature notturne al di sotto dello zero alle prime luci dell’alba, insomma un epilogo migliore stagionale non si poteva chiedere.

Allo scoccare delle ore 8.00 i primi a far scattare il cronometro sono stati i 34 tra Giovani Senior al via della 50 km in tecnica classica. Venti i chilometri per le Under 20 femminile, dove la vittoria netta è andata alla piemontese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) 14” davanti a Denise Dedei dello Sci Club Gromo che veste pure il pettorale da leader della stagione. Medaglia di bronzo per la Fiamme Gialle, Veronica Silvestri a 32”. Al maschile, Martino Carollo (Alpi Marittime) chiude al 7° posto a 2'22''2 dal vincitore, il veneto Elia Barp (Fiamme Gialle). 30° Lorenzo Castoldi (Alpi Marittime), 31° Andrea Gastaldi (Valle Pesio).

Tra le donne, impegnate sui 30 km della Pista Natalie della Nordic Arena di Dobbiaco, vittoria tra le Senior per Caterina Ganz (Fiamme Gialle); la borgarina Elisa Sordello (Alpi Marittime) chiude al 13° posto, mentre Maddalena Somà (Valle Pesio) è 17ª. Al maschile, vittoria del valdostano delle Fiamme Oro Federico Pellegrino con il tempo di 1.54'38'': il piemontese Lorenzo Romano (Carabinieri) è 9° a 46'3, mentre Daniele Serra (Esercito) è 20°.

Sui 15 km della Under 18/16 femminile successo in solitaria per Iris De Martin Pinter che ha fermato il crono sul 4’’17”.3. A 2’21” dalla vincitrice, medaglia d’argento a sorprendere anche lei stessa Beatrice Laurent (Sci Nordico Pragelato). Bronzo a 3’02” per la Poliziotta Maria Gismondi vincitrice stagionale della Coppa Italia Rode. Irene Negrin (Prali) è 8ª. Anche al maschile si è assistito alla vittoria in solitaria per il piemontese Davide Ghio (Fiamme Gialle) anche leader finale del circuito Coppa Italia Rode. Medaglia d’argento a 10” dall’oro, Gabriele Matli (SC Valle Antigorio). Bronzo al fotofinish per Davide Negroni (Sci Club 13 Clusone) su Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime): per un solo decimo di secondo il bergamasco è davanti al piemontese. 8ª piazza per Michele Carollo (Alpi Marittime); 54° Alberto Rigaudo (Alpi Marittime).

A conclusione di queste 4 giornate di campionati italiani, la 15km maschile e la 10 km femminile sempre in tecnica classica, valevole per il circuito di Coppa Italia Giovani Rode.

Ad imporsi al maschile, Federico Pozzi dello Sci Club Alta Valtellina con il tempo finale di 37’25”.4. A 36” Marco Pinzani dello Sci Cai Monte Lussari con Luca Ferrari (Us Dolimitica) terzo a 1’32”. 11° Alessio Romano (Ski Avis Borgo). Al femminile la migliore di giornata è stata la trentina dell’Asd Cauriol, Anastsia Morandini. A 13” Marie Schwitzer dell’AmateurSportclub Sarantino, con Nayeli Mariotti Cavagnet (Gran Paradiso) terza a 26”. L'atleta dello sci club Valle Stura, Aurora Giraudo è 10ª. Nella classifica dei Comitati, il Piemonte è 3° alle spalle del Veneto e del vincitore, le Alpi Centrali.