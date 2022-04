Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, tutti i numeri della regular season

Si è conclusa ufficialmente sabato 2 aprile la regular season 2021/22 della vivo Serie A1 Femminile per la Bosca S.Bernardo Cuneo. Le biancorosse hanno conquistato in extremis il settimo posto in classifica superando Il Bisonte Firenze per il quoziente set; eguagliato il miglior piazzamento in regular season, ottenuto nella passata stagione. Dei 38 punti in classifica, 25 sono arrivati tra le mura amiche, 13 lontano da Cuneo. Tra i singoli spicca la grande stagione di Federica Squarcini, che al primo anno da titolare nel massimo campionato è stata la seconda centrale più prolifica alle spalle di Jack-Kisal con 263 punti.

Ecco il riassunto statistico della regular season 2021/22 della Bosca S.Bernardo Cuneo:

Partite giocate: 26 (13 al Palazzo dello sport di Cuneo, 13 in trasferta)

Vittorie: 13 (8 al Palazzo dello sport di Cuneo, 5 in trasferta)

Sconfitte: 13 (5 al Palazzo dello sport di Cuneo, 8 in trasferta)

Vittorie per 3-0: 5 (4 al Palazzo dello sport di Cuneo, 1 in trasferta)

Vittorie per 3-1: 2, entrambe in trasferta

Vittorie per 3-2: 6 (4 al Palazzo dello sport di Cuneo, 2 in trasferta)

Sconfitte per 3-2: 5 (2 al Palazzo dello sport di Cuneo, 3 in trasferta)

Sconfitte per 3-1: 3, tutte in trasfertaSconfitte per 3-0: 5 (3 al Palazzo dello sport di Cuneo, 2 in trasferta)

Punti in classifica: 38 (25 al Palazzo dello sport di Cuneo, 13 in trasferta)

Set vinti: 52

Set persi: 53

Quoziente set: 0.98

Punti realizzati nelle partite: 2.268

Punti subiti nelle partite: 2.287

Quoziente punti: 0.99Muri realizzati: 222 (8° posto nel torneo)

Ace realizzati: 129 (2° posto nel torneo)

Giocatrici in campo in tutte le partite: Noemi Signorile, Lucille Gicquel, Marrit Jasper

Miglior realizzatrice: Lucille Gicquel (411 punti in 26 gare - 8^ bomber del torneo)

Miglior muro: Federica Squarcini (59 muri punto in 25 gare - 10^ giocatrice per numero di muri)

Giocatrice a segno il maggior numero di volte con la battuta: Federica Squarcini (38 ace in 25 gare - 3^ giocatrice per numero di ace)

I TOP DI DURATA

La gara più lunga: Bosca S.Bernardo Cuneo - Bartoccini Fortinfissi Perugia (142 minuti)

La gara più corta: Unet e-work Busto Arsizio - Bosca S.Bernardo Cuneo (73 minuti)

I TOP DI SQUADRA

Maggior numero di punti in una partita: Bosca S.Bernardo Cuneo - Unet e-work Busto Arsizio (113 punti)

Muri realizzati in una partita: Savino Del Bene Scandicci - Bosca S.Bernardo Cuneo (18 muri)

Ace realizzati in una partita: Bosca S.Bernardo Cuneo - Bartoccini Fortinfissi Perugia e Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Bosca S.Bernardo Cuneo (10 ace)

I TOP INDIVIDUALI

Punti realizzati in una partita: Sofya Kuznetsova, 31 punti in Reale Mutua Fenera Chieri - Bosca S.Bernardo Cuneo

Muri realizzati in una partita: Lucille Gicquel, 6 muri in VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Bosca S.Bernardo Cuneo

Ace realizzati in una partita: Federica Squarcini, 6 ace in Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Bosca S.Bernardo Cuneo

UNDICI TIE-BREAK Il 42% delle partite della Bosca S.Bernardo Cuneo si è concluso al tie-break, con un bilancio di 6 vittorie e 5 sconfitte.

DIECI DIRETTE TV Sono state ben dieci le partite della Bosca S.Bernardo Cuneo trasmesse in diretta tv, quattro su Rai Sport e sei su Sky Sport. La quinta diretta Rai dell’anno arriverà in occasione di gara 2 dei quarti di finale dei play-off scudetto in programma martedì 12 al Palazzo dello Sport di Cuneo (ore 20:30).

QUATTORDICI PARTITE IN ORARIO SERALE La Bosca S.Bernardo Cuneo ha disputato più della metà delle partite in orario serale: in 14 occasioni su 26 le gatte hanno infatti giocato alle ore 19:30 o alle 20:30, di cui 7 in trasferta (Trento, Novara, Chieri, Scandicci, Roma, Monza, Perugia).

RECORD DI SPETTATORI CON CONEGLIANO Il record di pubblico al Palazzo dello Sport di Cuneo è stato stabilito nella partita con la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano del 14 novembre 2021, alla quale hanno assistito 2.800 spettatori, dato che la rende la settima gara per numero di spettatori di tutto il campionato.