"Andar per cascine a Racconigi": è in vendita il terzo libro di Nino Gallo

E' in vendita il terzo libro di Nino Gallo dedicato a Racconigi, dal titolo "Andar per cascine a Racconigi". L'opera propone una serie di itinerari turistici attraverso le suggestive stradine di campagna, alla scoperta delle cascine più caratteristiche di Racconigi, con notizie storiche, date e curiosità.

E' in realtà una specie di censimento di tutte le aziende agricole presenti sul territorio e nelle frazioni, non solo di quelle più conosciute, con informazioni sui tipi di coltivazioni e di allevamento, oltre ad una piantina esclusiva dei canali sotterranei per irrigazione. L'idea è nata da alcune foto scattate dall'autore negli anni '70 alle cascine più caratteristiche, riportate nel libro, insieme alle foto attuali di tutte le aziende agricole racconigesi, per un totale di circa 280 foto.