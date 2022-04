A Garessio nasce l'associazione Amici del Castello di Casotto

Continuano le iniziative per la valorizzazione del rinnovato Castello di Casotto.

All'inizio del 2022, al fine di favorire la conoscenza e la fruizione di questo prezioso e particolare luogo, è nata l’associazione "Amici del castello di Casotto (ODV)" con sede a Garessio.

Nove i soci fondatori, amanti dell'arte e della storia: Viola Balbo, Franco Borgna, Pierandrea Camelia, Paola Carrara, Vincenzo Enrichens, Ferruccio Fazio, Ivana Mussano, Vilma Sciandra, Francesco Viglino.

"La scelta del nome ha un preciso obiettivo: la centralità del Castello di Casotto" - spiegano dall'associazione - "lo scopo è quello di promuovere e salvaguardare il valore artistico e culturale dello splendido complesso della Residenza Reale di Casotto, già Certosa in epoca medievale".

In questo senso l'associazione si proporrà a supporto delle attività istituzionali del castello, oltre che delle necessità di manutenzione per l'apertura al pubblico e si porrà l'obiettivo di agevolare in ogni modo il rapporto con il pubblico, con le attività di studio e la pubblicazione di materiali per diversi tipi di visitatori e attività di svago dalla musica al teatro.

Per conseguire questi obiettivi, l'Associazione si impegnerà nella ideazione e progettazione di iniziative che possano contribuire alla raccolta di risorse da mettere a disposizione per supportare l'attività ordinaria di apertura, l'attività didattica, nonché promuovere e organizzare attività rivolte ai giovani.

“Confidiamo che l'Associazione possa favorire l'attrazione al Castello ed all'intero territorio di persone appassionate di arte, di cultura, di storia e della natura dei luoghi" - commenta il Presidente dell’Associazione, avv. Vincenzo Enrichens - "permettendo così la ripresa della centralità che ebbe il castello nei periodi di maggiore splendore".

VISITE AL CASTELLO

Con l'arrivo della Pasqua sono in programma visite guidate al pubblico da venerdì 15 a lunedì 18 aprile e da sabato 23 a lunedì 25 aprile. Prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente. Per i gruppi sarà possibile prenotare visite guidate anche in date diverse da quelle indicate.