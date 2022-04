Alba, una città che ama lo sport: un 2022 di investimenti per le varie discipline

Alba, una città che ama lo sport e che è attenta al suo sviluppo. Il 2022 sembra essere un anno importante in cui verranno eseguiti alcuni interventi che permetteranno ad alcune discipline di offrire locali più consoni agli appassionati.

Ben 235 mila Euro saranno investiti per lavori di ampliamento del palazzetto dello sport di via dalla Chiesa che interesseranno la parte della struttura ora occupata dalle arti marziali.



Si sta pensando anche di rimodernare la pista di atletica dell’impianto sportivo a San Cassiano per permettere agli atleti più performanti un allenamento consono alle loro capacità sportive. Capitolo calcetto: lavori presso gli impianti di via De Gasperi e quattro porte mobili in quello di via Caduti sul Lavoro, mentre presso gli impianti mussottesi si potrà giocare a padel.



A maggio inaugurazione per la Sala dello Sport in via Manzoni, uno spazio che potrà ospitare 50 persone e in cui verranno premiati i migliori atleti albesi vincitori in Italia e nel mondo. E si pensa al futuro: si sta cercando lo spazio perfetto per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato esclusivamente al rugby, si vuol far tornare Alba città europea dello Sport, inserire la città in una tappa del Tour de France, e far salire a livello europeo il Rally di Alba.