Santa Vittoria d’Alba, “La merenda sinoira: risorsa culturale e solidarietà contadina, evocata nei racconti di Beppe Fenoglio”

Il Club per l’Unesco di Pollenzo, nell’ambito delle Celebrazioni del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio (1922 - 2022), ha organizzato un appuntamento dal titolo “La merenda sinoira: risorsa culturale e solidarietà contadina, evocata nei racconti di Beppe Fenoglio”.

Curiosi? Si tratta di un evento fresco e informale in cui la cultura popolare di Langa la farà da padrona. È in programma a Santa Vittoria d’Alba giovedì 14 aprile, dalle ore 17, oltretutto in una location da favola: l’ex Cascina Reale Valdispinso, sede dell’Azienda agricola Fratelli Rabino (via Rolfi, 5), che già da sola, vale una visitina.