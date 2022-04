Tesi di laurea che parlano del Roero: torna il premio dei Cavalieri di San Michele

Si rinnova per l’ottava volta il concorso Premio Biennale di laurea fiore all’occhiello culturale dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero. Si tratta, ai sensi del bando di concorso, del premio di 1.000 euro da attribuire al concorrente neo laureato, redattore della miglior tesi di laurea “specificamente incentrata su argomenti attinenti al territorio Roero sotto qualunque aspetto: storico, antropologico, geografico, artistico, socio-economico...”.



Non si tratta di una borsa di studio (l’Ordine ne assegna da 25 a 30 ogni anno ad altrettanti studenti roerini delle scuole secondarie superiori), ma di uno speciale riconoscimento al merito di chi ha prodotto un apprezzabile nuovo studio o ricerca, soprattutto se di prima mano, su aspetti del Roero non ancora del tutto o sufficientemente esplorati.



Il concorso, lanciato fin dall’anno accademico 2006/2007, ha visto finora la partecipazione di una ventina di neo laureati autori di pregevoli tesi che, raccolte presso la Biblioteca Civica di Canale, costituiscono già un discreto patrimonio culturale di sicuro riferimento, trattandosi di ricerche condotte sotto la guida e la supervisione di professori universitari e la definitiva approvazione da parte di una commissione accademica.



Il ventaglio degli argomenti trattati è variegato, spaziando su storia, architettura, senso del paesaggio, processi di vinificazione, letteratura, finanza, turismo. Non mancano ricerche storico-giuridiche sull’istruzione come sui “bandi campestri” e altro ancora.



A seguire l’elenco delle tesi già depositate presso la Biblioteca Civica di Canale:

- “Aspetti del territorio e del paesaggio nell’area del Roero” dott.ssa Denise Costa;

- “Insediamenti e architettura nel Roero orientale: il Mandamento di Canale in età contemporanea (1840-1925)”, dott.ssa Elisabetta Biestro;

- “Il senso del paesaggio nel Roero”, dott.ssa Giorgia Muò, vincitrice 2008;

- “La maturazione dell’Arneis nel Roero e la sua vinificazione”, dott.ssa Valentina Palma;

- “Geografia e senso del luogo. Il Roero in letteratura tra Ottocento e Novecento”, dott.ssa Miriam

Albarello;

- “Le visite pastorali post tridentine nella diocesi di Asti (1570-1585)”, dott. Luigi Allerino, vincitore

2010;

- “Ricerche storico – giuridiche sull’istruzione a Montà”, dott.ssa Elena Botto;

- “Ricerche storico – giuridiche sull’istruzione a Canale”, dott.ssa Lidia Destefanis;

- “Architetture della devozione. Un itinerario tra i piloni votivi del Roero”, dott.ssa Paola Pasquero;

- “Ricerche storico – giuridiche sui Bandi Campestri di Priocca”, dott.ssa Giulia Perosino;

- “Dalla cogenerazione alla trigenerazione”, dott. Angelo Aimassi;

- “Dalla finanza di trasferimento al federalismo fiscale: problemi dei piccoli comuni”, dott. Matteo

Aimassi;

- “Indagine sui fenomeni di Gonocerus Acuteangulatus (Goeze) (Hemiptera: Coreide) in vista di un loro impiego per la difesa del nocciolo”, dott. Giuseppe Castello, vincitore 2012;

- “Rievocazioni storiche e contesto locale”, dott.ssa Ilaria Gerbaudo;

- “Il Project management: Progetto Roeroturismo.it”, dott. Pier Luigi Voghera;

- “L’internazionalizzazione del vino italiano. Trend, Mercati e difesa della qualità”, dott. Stefano

Grippiolo.

- “Valutazione economica spazializzata del Paesaggio del Roero – Strumento per la gestione di scenari di sviluppo territoriale”, dott.ssa Ilaria Pontiglione, vincitrice 2019;

- “Il recupero del patrimonio immobiliare ferroviario dismesso lungo la linea ferroviaria Bra – Alba –

Asti – Rifunzionalizzare gli spazi nell’ottica di incentivo al turismo sostenibile”, dott. Enrico Giacone.