Pentola a pressione: perchè vale la pena acquistarla

Al giorno d'oggi sono veramente poche le persone che possono dire di avere molto tempo a disposizione da dedicare alla preparazione dei pasti, motivo per cui troppo spesso si ricorre a cibi confezionati e ultra-processati oppure a servizi di ristorazione o consegna di pasti direttamente a casa, con inevitabili conseguenze sulla salute a lungo termine e sul benessere quotidiano. I ritmi frenetici o la semplice pigrizia, però, non dovrebbero impedirci di avere delle sane abitudini alimentari, e per questa ragione la pentola a pressione può diventare un ottimo alleato in cucina.

Panoramica generale, funzionamento e vantaggi

La pentola a pressione è un utensile utilizzato in cucina in sostituzione della pentola classica, che si rivela molto più efficiente sotto vari punti di vista rispetto a quest'ultima.

Il suo funzionamento è abbastanza semplice, ed in effetti è un'invenzione che risale nella sua versione più basilare al XVII secolo, nonostante a quell'epoca non avesse riscosso molto successo. A partire dal secondo dopoguerra questo strumento diventa molto popolare, e viene reso sempre più tecnologico e diversificato col passare degli anni. Attualmente vi è infatti un'ampia e variegata offerta all'interno del mercato delle pentole a pressione, e per questo per orientarsi può essere utile l'ausilio del sito Pentolapressione.com, che espone un'ampia gamma di modelli spiegandone nel dettaglio le caratteristiche.

Per capire come funziona questo prodotto e quindi per utilizzarlo in sicurezza, partiamo col dire che il punto di ebollizione(e cioè, la temperatura raggiunta la quale l'acqua bolle) dell'aqua è influenzato dalla pressione, e che una volta raggiunto il punto di ebollizione la temperatura dell'acqua non aumenterà più(anche se si dovesse fornire ulteriore calore alzando la fiamma del fornello). Inoltre, ricordiamo che alla pressione dell'ambiente il punto di ebollizione dell'acqua corrisponde a 100 gradi, e quindi quando utilizziamo una pentola classica sarà questa la temperatura massima a cui potremmo cuocere le nostre pietanze.

Fatte queste premesse, possiamo subito capire quale sia il fulcro del funzionamento della pentola a pressione: essendo impedita quasi del tutto la fuoriuscita del vapore, la pressione all'interno della pentola aumenta fino a 2 bar, causando così anche l'aumento del punto di ebollizione a 120 gradi. Ovviamente sta proprio in questo il vantaggio principale del prodotto, poiché il fatto che si raggiunga una temperatura più alta permette di diminuire di molto i tempi di cottura e quindi anche il consumo di gas. Si potrebbe pensare che una temperatura così alta porti a un'eccessiva perdita di vitamine nel processo di cottura, ma in realtà l'impatto sul profilo nutrizionale è minimo proprio grazie alla riduzione del tempo impiegato per la cottura.

Per garantire la sicurezza del suo utilizzo la pentola è dotata di:

una valvola di controllo, la quale si apre per far fuoriuscire del vapore e quindi evitare un pericoloso aumento della pressione nel momento in cui viene raggiunta una pressione pari a 2 bar

una seconda valvola di sicurezza, che interviene se la prima non svolge il suo lavoro

un bloccaleva, che impedisce l'apertura della pentola durante la cottura

Caratteristiche e differenze tra modelli

La scelta di una pentola a pressione si può basare su vari fattori, ed è importante conoscerli prima di effettuare un acquisto che con ogni probabilità accompagnerà il consumatore per molti anni.

Innanzitutto, precisiamo che il materiale di cui è composta la pentola è nella stragrande maggioranza dei casi acciaio inox, il che la rende molto resistente grazie anche allo spessore maggiore rispetto alle pentole classiche. Il fondo, in particolare, è costituito spesso da un triplo strato(acciaio-alluminio-acciaio) che garantisce che la cottura dei cibi all'interno della pentola sia omogenea.

I metodi di cottura compatibili sono: bollitura, vapore, cartoccio, arrostitura.

Le valvole possono essere di vario tipo, ed in particolare è molto utile quella a due pressioni in quanto permette di diversificare la pressione in base alle caratteristiche dell'alimento.

Le valvole e la guarnizione vanno tenute pulite per mantenere intatta la sicurezza e la funzionalità dello strumento. Il coperchio, al contrario del corpo, spesso non può essere lavato in lavastoviglie.

Il manico in genere permette di spostare la pentola agevolmente ed evitando ustioni.

Può essere presente o meno un display.

Il volume può variare di molto(dai 3L fino ad arrivare ai 12L) e va scelto in base alla numerosità del nucleo famigliare.

Di solito le pentole a pressione sono compatibili anche con i fornelli a induzione.

In conclusione, sicuramente acquistare una pentola a pressione può rivelarsi una scelta vincente per chi desiderasse risparmiare tempo e soldi, anche perchè a fronte di questa maggiore efficienza non vengono compromessi il gusto e le proprietà degli alimenti.