Riproduzione assistita: l'importanza di intraprendere un percorso personalizzato

Sono tante le coppie che desiderano fortemente avere un figlio e che vogliono allargare la famiglia, ma non sempre si tratta di un percorso semplice. Talvolta si incontrano degli ostacoli nel processo di fecondazione naturale che possono dipendere da diversi fattori e che spesso richiedono un intervento specifico per essere risolti.

Oggi la scienza supporta coloro che riscontrano queste difficoltà proponendo soluzioni differenti e personalizzate per dare l’opportunità di diventare genitore attraverso la fecondazione assistita.

Non sempre il percorso intrapreso è semplice e rapido, tuttavia in molti casi si rivela risolutivo e per tale ragione sono tante le coppie che hanno già fatto ricorso al processo di riproduzione assistita, raggiungendo il risultato tanto atteso.





Come affidarsi a un centro di riferimento nella riproduzione assistita

Al fine di aumentare le possibilità di successo, è sempre importante sapere con esattezza quale sia la tecnica mirata a risolvere il singolo caso di infertilità. Per questo è fondamentale rivolgersi a professionisti e conoscere le tecniche di fecondazione medicalmente assistita attualmente a disposizione.

Trattandosi di trattamenti particolarmente delicato è bene affidarsi a esperti di settore, come il team dei centri di Eugin che da anni risulta essere un punto di riferimento nella PMA grazie al suo approccio moderno e tecnologico e, soprattutto, all’attenzione particolare riservata alla sfera emotiva dei pazienti.

Per ottenere maggiori informazioni sulle tecniche proposte, sulle sedi e sulla spesa per i trattamenti di riproduzione assistita è sufficiente visitare il sito ufficiale delle cliniche, www.eugin.it.





Le caratteristiche della fecondazione omologa

Quando è possibile, il trattamento preferenziale è sicuramente quello della fecondazione omologa – una tecnica di procreazione medicalmente assistita che utilizza i gameti della coppia. In questo caso, l’embrione generato avrà lo stesso corredo genetico dei genitori.

L’intervento di fecondazione può avvenire direttamente nell’apparato riproduttore femminile, oppure potrà essere necessario intervenire in vitro, quindi con successivo trasferimento nell’utero dell’ovocita fecondato.

Di solito, questo tipo di percorso riguarda coloro che riscontrano problemi di fertilità legati all’anovulazione, ad un fattore maschile e tubarico. Talvolta, invece, la difficoltà può essere legata all’età avanzata della donna.

È possibile anche conservare attraverso il congelamento i propri ovociti (vitrificazione), al fine di poterli utilizzare al momento giusto: questa tecnologia si rivela un’ottima soluzione per la donna che desidera posticipare il momento della gravidanza, sia per ragioni personali che per motivi salute.



Come funziona la fecondazione eterologa

Si parla di fecondazione eterologa quando uno dei due gameti, o entrambi, non appartengono a uno dei due partner, ma a un donatore o a una donatrice che non sono parte della coppia. La tecnica è efficace sia quando la fecondazione omologa non riesce a raggiungere il risultato desiderato, sia in caso di sterilità permanente di uno o di entrambi i partner.

Esistono due categorie di fecondazione eterologa, a seconda della complessità del trattamento: le procedure di primo livello realizzano la fecondazione direttamente all’interno dell’apparato genitale femminile e comportano un concepimento in vivo; quelle di secondo livello comportano invece il prelievo degli ovociti e la loro conseguente fecondazione in vitro.

In Italia, la fecondazione eterologa è attualmente riservata esclusivamente alle coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe viventi (secondo la Legge 40/2004).