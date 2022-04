Cavallermaggiore, un primo evento per ricordare Gianmaria Testa

ll 20 aprile, alle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri si terrà la finalissima del Premio Gianmaria Testa, che fa parte del 42° Premio Letterario Internazionale Città di Moncalieri, organizzato dal Circolo Culturale Saturnio.

La giuria, presieduta da Eugenio Bennato e composta da Paola Farinetti, Paolo Lucà, Stefano Senardi, Alessandra Comazzi, Enzo Vizzone, Luigi Giachino e Patrizio Trampetti, ha selezionato 5 finalisti tra le 135 domande arrivate.

Molti gli autori e i brani interessanti, tra i quali si è arrivati, non senza difficoltà, alla rosa dei cinque.

Tra questi, la sera del 20 aprile, la giuria sceglierà il vincitore assoluto del Premio Gianmaria Testa e assegnerà il premio per la migliore esibizione live. Ogni finalista dovrà interpretare dal vivo il brano originale arrivato in finale e una canzone a scelta di Gianmaria.

I cinque finalisti sono: Assia Fiorillo (Napoli); Giovanni Block (Napoli); Giorgio Autieri (Torino); Pietro Verna (Bari); Alberto Mons (Firenze).

Il Premio Testa sarà assegnato dal padrino della manifestazione Paolo Fresu, che si esibirà anche in concerto con Roberto Cipelli

A fine serata non mancherà un’esibizione del presidente della giuria, Eugenio Bennato, insieme al chitarrista Ezio Lambiase.

Anche Cavallermaggiore, cittadina che diede i natali al cantautore-ferroviere, vuole promuovere iniziative per ricordare Gianmaria. Spiega il sindaco Davide Sannazzaro: “In collaborazione con Paola Farinetti, vedova di Gianmaria, abbiamo deciso di avviare una collaborazione con il Premio in sua memoria promosso dal Circolo Culturale Saturnio di Moncalieri. Il vincitore si esibirà il 24 aprile alle ore 18 presso la chiesa dei Battuti Bianchi durante la Sagra del Gorgonzola. A questo primo appuntamento abbiamo intenzione di farne seguire altri che sono in fase di studio”.