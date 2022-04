“Falcone, Borsellino e le teste di min*hia (30 anni dopo)”: spettacolo a Dogliani

«Biblioteca Contemporanea: incontri per pensare il presente - 2022», iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani, propone, a chiusura della rassegna, lo spettacolo teatrale “Falcone, Borsellino e le teste di minchia (30 anni dopo)”, venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21 presso il Teatro Sacra Famiglia a Dogliani Castello.

Giovanni ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte: «Ci sono tante teste di minchia che sognano di svuotare il Mediterraneo con un secchiello. O quelle che sognano di sciogliere i ghiacciai del Polo con un fiammifero. Ma oggi signori e signore, davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima, c’è il più testa di minchia di tutti: uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge…» [Paolo Borsellino a Giovanni Falcone]

Queste le parole da cui prende spunto il titolo del nuovo spettacolo del giornalista e autore teatrale Giulio Cavalli. Con voce disarmante porterà in scena una triste verità: a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio di Falcone e Borsellino non conosciamo ancora tutta la storia e ancora non sappiamo chi ha posato i fiori e chi ha posato le bombe. L’artista proverà a raccontarla e lo farà con l’arma acuta dell’ironia, poiché “ridere di mafia è il modo migliore per neutralizzarla e praticare la memoria di Falcone e Borsellino è il modo migliore per onorali, ridere e ricordare sui palchi è il modo migliore per additarli e per cominciare a sconfiggerli (e costringere chi deve farlo a farlo)”.

Lo spettacolo, ha lo stile tra la stand-up comedy e la giullarata e sarà accompagnato da musica dal vivo.

GIULIO CAVALLI, scrittore, attore e giornalista. Autore e attore di teatro civile ha collaborato con Paolo Rossi, Renato Sarti e Dario Fo. Ha scritto come editorialista per Left, Fanpage.it, Il Fatto Quotidiano, l’Espresso, Linkiesta. Il Riformista e TPI.it. Si occupa di criminalità organizzata con inchieste, spettacoli, conferenze e incontri nelle scuole. Ha pubblicato romanzi e saggi per Rizzoli, People e Fandango.

Ingresso libero

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica Luigi Einaudi - 0173.70210 biblioteca.dogliani@gmail.com

Per accedere è necessario il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2.