Quad ASI: il rossanese Daniel Dalmasso secondo a Galliate

La seconda prova di country cross quad Piemonte/Lombardia ASI si è disputata nel novarese, e precisamente a Galliate, dove il pilota di Rossana, Daniel Dalmasso, è stato costretto a cedere il primo gradino del podio a Riccardo Lami.

Nella prima manche Daniel parte in quarta posizione, ma già alla staccata della prima curva affianca un avversario e si portava in buona posizione per affrontare una esse che conduceva alla terza curva, per cercare l’attacco a Beatrice Grola e Riccardo Lami, che lo precedevano. Arrivati in un punto molto bagnato Grola perde l’anteriore e Dalmasso ne approfitta per passarla all’interno, poco dopo Lami esce di pista per evitare di rimanere impantanato, così Dalmasso passa al comando e lo mantiene per 6/7 giri, poi cede fisicamente e viene ripassato da Lami a due giri dal termine.

Nella seconda frazione di gara Dalmasso parte meglio e prima della esse è già terzo, poi tenta di passare Grola, che lo impegna per alcuni giri, ma quando riesce a passarla Lami aveva ormai preso un largo vantaggio, per cui conclude secondo in solitaria.

La classifica assoluta di giornata vede pertanto Riccardo Lami Riccardo Lami (Honda TRX 450 - HP4 Off Road) con 180 punti, precedere Daniel Dalmasso (Suzuki LTR450 - Scuderia Draghi Rossi) 168 p. e Riccardo Gullo (Yamaha YZF 450 - HP4 Off Road) 155 p.. Seguono Brian Avalle (Yamaha YZF 450 - Scuderia Draghi Rossi) 152 p. e Dominick Portera (Adventure Team) 148 p., rispettivamente in quarta e quinta posizione.

“La settimana precedente la gara sono caduto in prova battendo le costole, per cui non ero al meglio, anche se ho cercato di resistere, ma con Lami non c’è stato nulla da fare, onore al merito. Il terreno di gara era molto particolare, in quanto il tracciato veniva bagnato spesso per evitare la polvere, per cui vi erano dei tratti umidi ed altri molto bagnati, in quanto il terreno non riusciva a drenare bene l’acqua e se capitava di partire subito dopo che avevano bagnato, alcuni punti erano allagati. In un punto si sono inoltre create delle grosse buche, che hanno messo a dura prova sia i mezzi, che i piloti, e questo, insieme alle botte subite, ha contribuito ad affaticarmi maggiormente. Sono comunque soddisfatto della mia prestazione”.

La prossima gara si disputerà a Verrua Savoia (TO), il 17 di aprile, giorno di Pasqua.