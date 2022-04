Leo Club Mondovì Monregalese e Mondofood insieme per il Centro Le Nuvole di Saluzzo

A partire da giovedì 7 aprile per i mesi di aprile e maggio, tre nuove pizze alla pala,

Si tratta di una raccolta fondi per il Centro diurno socio terapeutico Le Nuvole di Saluzzo. Il Centro segue ragazzi ultra quattordicenni con disabilità fisico-psichico-sensoriale e autonomia personale ridotta.

Attraverso percorsi specifici, studiati in collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile e salute mentale, il centro fornisce un contesto di crescita per potenziare le capacità residue seguendo il progetto educativo elaborato dagli operatori. Nello specifico il Leo Club Mondovì Monregalese ha attivato una raccolta fondi finalizzata alla ristrutturazione della cucina del Centro coinvolgendo anche Mondofood che ha creato ben 3 pizze apposite: "La Vita", "Il Cuore" e "La Gioia”, tre varietà di pizza alla pala particolarmente sfiziose. 3 euro per ogni pizza speciale saranno destinati al Centro diurno Le Nuvole, nell’ambito del progetto Leo TOD.